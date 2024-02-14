За добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили три російські польові пункти боєприпасів та спостережний пункт та 72 окупанти РФ.
Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня України.
Протягом доби на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили:
- 72 окупанти РФ;
- 1 артилерійську систему;
- 11 гармат;
- 4 міномети;
- 1 комплекс радіоелектронної боротьби;
- 5 одиниць автомобільної техніки.
13 лютого воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили ударний БпЛА "Ланцет" на Миколаївщині.
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