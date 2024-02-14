Херсонські зенітники знищили російський безпілотник на Миколаївщині

13 лютого воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили ударний БпЛА "Ланцет" на Миколаївщині.

Про це у Facebook повідомило Повітряне командування "Південь".

На півдні України ЗСУ знищили керовану авіаційну ракету Х-59 та ударний БпЛА "Ланцет".

"Протягом минулої доби, 13 лютого 2024 року, на Одещині силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану авіаційну ракету Х-59. На Миколаївщині воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено ударний БпЛА "Ланцет", — йдеться у повідомленні.

На лівому березі Херсонщини за минулу бойову добу знищили три російські пункти боєпостачання, два укриття, один з яких був споряджений засобами радіоелектронної боротьби.

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