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На Львівщині у 2023 році на реставрацію пам'яток архітектури витратили 16 млн грн з бюджету
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На Львівщині у 2023 році на реставрацію пам'яток архітектури витратили 16 млн грн з бюджету

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На Львівщині у 2023 році на реставрацію пам'яток архітектури витратили 16 млн грн з бюджету
Церква святого Архистратига Михаїла в Ісаях. Фото: Суспільне Львів

Протягом минулого 2023 року на Львівщині на реставрацію архітектурних об'єктів витратили 16 мільйонів гривень з бюджету. За ці гроші відреставрували шість об’єктів, серед яких пам’ятки національного значення.

Про це Суспільному розповіла директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації Олена Василько.

На церкву Архистратига Михайла в селі Ісаї на Самбірщині виділили 2,5 млн гривень. За словами художника-реставратора Олега Рішняка, цю церкву громада не використовувала, тож вона перебувала у занедбаному стані: дах протікав, всередині все почало гнити. Зараз вона майже вся відновлена, залишилися незначні роботи з реставрації архітектури.

"Церква збудована у 1663 році. До нас дійшла не тільки сама споруда, але й зберігся увесь мистецький комплекс: архітектура, стінопис та іконостас. Іконостас перенесений у муровану церкву та зберігається там, оскільки ще очікує на реставрацію. А стінопис вимагає невідкладних консерваційних заходів, тому що саме він є найуразливішою структурою церкви", — каже Олег Рішняк.

Реставратор пояснив, що зараз, коли відновлено покрівлю церкви і стіни почнуть висихати, стінопис буде тріскатись й усипатися. Тому важливо цього року продовжити роботи, щоби його зберегти.

"В церкві розписані і бабинець, і нава, і святилище. Це є унікальна церква. Вона оповита різними легендами. Так говорять, що тут була похована та опечатана холера, яка тероризувала регіон тривалий час. Також кажуть, що сюди влучали боєприпаси, а під церквою під час минулої війни розстрілювали людей. Насправді тут є сліди від шрапнелі часів Першої світової війни", — говорить Олег Рішняк.

Також в цій церкві знайшли хоругви XVIII, які передали у музей Митрополита Шептицького, де їх відреставрували.

Окрім того, минулого року завершили реставрацію пам'ятника Маркіяну Шашкевичу на Білій горі поблизу села Підлисся на Золочівщині та дерев'яної церкви Собор Пресвятої Богородиці у селі Заболотці. Та продовжили реставрацію у будівлі колишнього Празького банку в Бродах, у церкві святого Юра у Дрогобичі, дзвіниці дерев’яної церкви Воздвиження Чесного Хреста. А також встановили пожежну сигналізацію в церкві Собору Пресвятої Богородиці у Пикуловичах.

За словами Олени Василько, у 2024 році, попри обмеження фінансування, реставруватимуть церкви у селах Кліцько Комарнівської ОТГ та Кугаїв Солонківської ОТГ. Обидві церкви є аварійними. І на їх відновлення потрібно близько 5 мільйонів гривень.

"Але обидві пам'ятки сакральної культури XVII століття вартують, аби їх врятувати і передати наступним поколінням", — каже вона.

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