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На Кіровоградщині у День закоханих вирішили одружитися 15 пар
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На Кіровоградщині у День закоханих вирішили одружитися 15 пар

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На Кіровоградщині у День закоханих вирішили одружитися 15 пар
Реєстрація шлюбу. Фото: відділу державної реєстрації актів цивільного стану в регіоні

У Кіровоградській області 14 лютого – у День закоханих – 15 пар подали заявки до відділів державної реєстрації актів цивільного стану на реєстрацію шлюбу. Найбільше в Олександрії – шість пар.

У Кропивницькому сьогодні одружились чотири пари, розповіла керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану в регіоні Раїса Дайдакулова.

"Дві пари у Подільському районі (їх вік від 40 до 50 років) та дві пари у Фортечному (вік молодят 60+). Урочистої церемонії ці пари не влаштовували, вони прийшли до ДРАЦСу та отримали свої свідоцтва".

Торік у День закоханих в області побралися 59 пар, у 2022 — три. Усього минулого року шлюб уклали понад п'ять тисяч пар, у 2022 — понад шість тисяч.

На Кіровоградщині у День закоханих вирішили одружитися 15 пар
Реєстрація шлюбу в Олександрії. Фото: відділу державної реєстрації актів цивільного стану в регіоні

Нині можна подати заяву про реєстрацію шлюбу через "Дію", але на реєстрацію треба прийти удвох, пояснила Раїса Дайдакулова.

На Кіровоградщині у День закоханих вирішили одружитися 15 пар
Пари, які одружилися у 2023 році. Фото: відділу державної реєстрації актів цивільного стану в регіоні

Проте є виключення. Якщо один із наречених є військовим або лікарем та перебуває у зоні бойових дій, реєстрація може проводитися без особистої присутності такого нареченого або нареченої, він чи вона може бути онлайн.

У 2023 році в області за цією програмою зареєстрували 25 шлюбів, у 2022 — 47.

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