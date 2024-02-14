Загинув на місці: на Черкащині під колеса вантажівки втрапив пішохід

На Уманщині під колеса вантажівки втрапив пішохід. Від отриманих травм він загинув на місці пригоди.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції Зоя Вовк.

За словами речниці, ДТП сталася 13 лютого біля села Паланка Уманського району.

"Попередньо встановили, що 42-річний водій вантажного автомобіля рухаючись дорогою Стрий — Ізварине та наїхав на пішохода. Від отриманих травм 63-річний чоловік загинув на місці пригоди".

За словами речниці, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого.

Триває слідство.

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