На Київщині перевірили відбудову двох будинків в Гостомелі, які відновлюють за рахунок UNITED24.

Про це повідомляє КОВА.

Капремонт будинку на Проскурівській, 11 вже на фінальному етапі. Наразі підрядник завершує облаштування квартир та ремонт укриття, яке розташоване в будинку.

Під час перевірки були виявлені незначні зауваження, які підрядник зобов'язався виправити в короткі терміни. Мова про дотримання вимог безбар'єрності та доступності.

Будинок в Гостомелі, який відновлюють за кошти UNITED24. Фото: КОВА

У Гостомелі перевірили відбудову двох п'ятиповерхівок за кошти UNITED24. Фото: КОВА

На п'ятиповерхівці за адресою Проскурівська, 4 роботи ще тривають. Тут будівельники завершують облаштування фасаду та покрівлі, продовжують працювати над ремонтом пошкоджених квартир та облаштуванням місць загального користування.

"Є окремі питання щодо оздоблювальних робіт в квартирах. Підрядник повинен узгодити з місцевими мешканцями проведення ремонту. Адже ми першочергово будуємо для людей, тож маємо дослухатись до побажань і думки жителів", — зазначив перший заступник Київської ОДА Микола Бойко.

Під час перевірки в листопаді в будівлі були проблеми з електрикою. Тоді голова КОВА Кравченко зауважував, що "прикритись симпатичним фасадом" не вдасться.

Про платформу United24

17 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про підтримку ініціативи заснування національного бренду United24. Мета — об'єднання зусиль міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Амбасадорами United24 стали футболіст Андрій Шевченко, актор Лієв Шрайбер, директор Balenciaga Демна Гвасалія, члени американського рок-гурту Imagine Dragons, боксер Олександр Усик, американський астронавт Скотт Келлі, українська тенісистка Еліна Світоліна, історик Тімоті Снайдер та інші.

Українці та іноземці уже пожертвували понад 510 мільйонів гривень на безпілотники для Збройних сил України через платформу United24. На ці гроші Україна придбала перший рятувальний гелікоптер за кошти.

У серпні 2022 року до платформи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн.

У листопаді 2023 року Зеленський підбив підсумки: за півтора року роботи платформа United24 зібрала на підтримку України понад 490 мільйонів доларів. А в пресрелізі, наданому Суспільне Культура, за оновленими даними, проєкт зібрав уже понад $502 млн.