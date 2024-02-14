Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах: прогноз погоди на Тернопільщині

Найближчими днями на Тернопільщині спостерігатиметься ожеледиця. В області буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили на сторінці обласного Гідрометеоцентру.
За словами метеорологів, 15 лютого вітер буде північно-західний 3 — 8 метрів за секунду. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2° — 7° тепла.
"16 лютого — вітер південно-східний 3 — 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 — 5° морозу, вдень від 4° до 9° тепла. 17 лютого вдень йтимуть дощі. Вітер буде південний 5 — 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень становитиме 6° — 11° тепла", — йдеться у повідомленні синоптиків.
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