"Дружині потрібна моя підтримка". Історія подружжя, яке бореться з раком

Сім'я з Львівщини Ліля та Павло пів року разом борються з онкологічним захворюванням жінки — пухлиною грудей.

Історію пари розповіли на Facebook-сторінці Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.

До Львівського онкоцентру подружжя прийшло у вересні 2023 року. Пригадують, тоді й уявити не могли, що їм доведеться вести боротьбу із раком.

"Я виявила на грудях якийсь вузлик. Він не болів, не давав мені ніякого дискомфорту, але я пішла до лікаря, спочатку до гінеколога, а далі мене відправили до мамолога", — пригадала Ліля.

У відділенні патології грудної залози Львівського онкоцентру жінці зробили відповідні аналізи, які не показали злоякісного процесу. Ліля отримала спеціальну терапію, однак лікування не дало результату. Жінці запропонували забрати новоутвір.

"Вже під час хірургічного втручання за допомогою термінового морфологічного дослідження, виявилось, що новоутворення у пацієнтки є злоякісним, відповідно об’єм операції довелось збільшити", — зазначив завідувач відділення патології грудної залози Львівського онкоцентру Михайло Білич.

Увесь цей час Павло підтримував дружину, спілкувався з лікарями та давав дозвіл на збільшення об’єму операції. Чоловік розповів, що час, поки дружина лежала на операційному столі, здавався йому вічністю, а коли лікарі повідомили йому, що пухлина злоякісна – земля наче пішла з-під ніг.

"Коли вийшли лікарі і сказали, що це злоякісна пухлина мені здавалось, що весь світ перевернувся. Я не можу передати свої відчуття і страх за дружину, які я тоді пережив. Але потім я почав молитись і взяв себе в руки, бо розумів, що зараз дружині потрібна моя підтримка, а не паніка", — розповів Павло.

Сльози, розпач, нерозуміння чому так сталось — усіма відчуттями Ліля ділилась із Павлом. Вона знала чоловік – єдиний, хто розуміє її з пів слова.

"Коли я була в лікарні, усі обов’язки лягли на чоловіка. Йому довелось взяти відпустку, адже у нас є маленька дитина, яку потрібно було доглядати. Він справлявся зі всім, і весь час не забував піклуватись про мене. Він дуже сильно мене підтримував і я ще більше зрозуміла наскільки важливою є ця любов і турбота", — розповіла Ліля.

Наразі жінку чекає додаткове післяопераційне лікування.

Тримаючи Лілю за руку, Павло розповів, що твердо вірить у перемогу над раком, бо їх любов, повага один до одного та підтримка здатні здолати усе.