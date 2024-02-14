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У Росії жителя Нової Каховки позбавили волі на 10 років і шість місяців за "шпигунство"
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У Росії жителя Нової Каховки позбавили волі на 10 років і шість місяців за "шпигунство"

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Ростовський суд на 10 років і шість місяців позбавив волі викраденого в Новій Каховці Херсонської області Артема Баранова. Українцю висунули звинувачення за статтею "Шпигунство".

Про це на сайті повідомив Центр прав людини ZMINA, посилаючись на цивільну дружину Артема Баранова Ілону Сливу.

Ілона розповіла, що таке рішення суд ухвалив 8 лютого 2024 року. За її словами, справу Артема розглянули дуже швидко: було лише два судових засідання, під час яких покази свідків не заслухували, а сторона обвинувачення просто надала їхні письмові свідчення.

Також, як пише ZMINA, прокурор вимагав від суду дати Баранову 13 років колонії суворого режиму. Натомість його адвокат просив значно зменшити термін ув’язнення.

“Зараз Артему дуже важко морально. Я намагаюсь усіляко його підтримати та підбадьорити. У листі йому я написала, що все добре і ми скоро побачимось. Я сподіваюсь, що найближчим часом його повернуть до України“, — розповіла Ілона.

Також вона заявила, що у РФ відсутня не лише система правосуддя, а й не працюють правоохоронні органи. Вона сподівалась, що після експертиз, які показали невинуватість Артема, його виправдають. Натомість росіяни вирішили засудити хлопця до 10 років, йдеться в дописі.

“Колегія суддів не може позбавити людину волі на 10 років за два судових засідання. Її члени не дослідили справу як слід. Також вони не врахували речові докази та експертизу, які показали невинуватість Артема. А покази свідків були взяті під фізичним та психологічним тиском. Тобто суд насправді не довів того, що він вважав тяжким злочином. У Росії вже чітко налагоджена репресивна система: є людина, є справа, і обов’язково має бути вирок“, – розповіла ZMINI Ілона.

У лютому 2023 року херсонський журналіст Олег Батурін повідомив, що понад п’ять місяців у російському полоні перебували жителі Херсонської області — Артем Баранов та Євген Пришляк. Російські військові викрали їх з домівок 13 серпня 2022 року й утримували у таборі для військовополонених на території РФ.

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