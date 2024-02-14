Як у квітні: в Києві зафіксували черговий температурний рекорд

Метеорологи зафіксували 13 лютого новий температурний рекорд у Києві.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Вчора, 13 лютого, в столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час спостережень для цього дня і склала 6,5°С.

Це перевищує попередній рекордний показник 1995 року на 0,3°С, а кліматичну норму — на 9,4°С.

Відповідно до багаторічних спостережень, така температура повітря відповідає 2 квітню.

Одразу два таких рекорди в столиці зафіксували і 7 лютого.

Що відомо про погодні рекорди у Києві

У Київській області 30 грудня метеорологи зафіксували одразу кілька температурних рекордів. Максимальну температуру відзначили у Борисполі та у столиці. Загалом Київ у 2023 році побив рекорди по тривалості безморозного періоду. 18 листопада — вперше протягом осені — стовпчики термометра опустились до -2°С.

Вересень у Києві був найтеплішим за всю історію спостережень з 1881 року. Погода наприкінці місяця відповідала кінцю серпня.

Протягом останнього літнього місяця зафіксували 12 температурних рекордів, 11 з яких припали на період з 27 по 30 серпня. У рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце.

6 серпня температура повітря вночі не опустилася нижче +21,2°С і ця ніч була найтеплішою за всю історію спостережень. 7 липня випала рекордна кількість опадів за добу, а 2 червня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру.

Загалом 2023 рік почався з температурних рекордів. 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С.