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Рибалка з Київщини провалився під лід: довелося допомагати ще трьом "рятівникам"
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Рибалка з Київщини провалився під лід: довелося допомагати ще трьом "рятівникам"

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Рибалка з Київщини провалився під лід: довелося допомагати ще трьом &quot;рятівникам&quot;
Фото: ДСНС Київщини

На річці Ірпінь на Київщині рибалка провалився під лід. Троє інших рибалок кинулись на допомогу, проте рятувати довелося усіх чотирьох.

Про це повідомляє ДСНС Київської області.

Подія трапилась вдень 13 лютого на річці між селами Демидів та Козаровичі. Спочатку під лід провалився один рибалка. Інший почув крики, зателефонував "101" і кинувся на порятунок, але провалився сам.

На шум припливли ще двоє людей на човні, які рибалили на протилежному березі заплави. Та й вони потрапили у крижану пастку.

Довелося рятувати усіх: рибалка з Київщини провалився під лід, троє кинулись на допомогу
Фото: ДСНС Київщини

Вже на місці рятувальники виявили чотирьох потерпілих, двоє з яких знаходились в крижаній воді.

За допомогою човна, мотузки та рятувальних жилетів їх доставили до берега, де чекали бригади "швидкої". Двох забрали до Центральної районної лікарні Вишгорода у тяжкому стані з переохолодженням.

Із 15 лютого в Україні почне діяти заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження триватимуть до 31 березня.

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