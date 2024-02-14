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За колабораціонізм судитимуть вісьмох псевдоправоохоронців Херсона
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За колабораціонізм судитимуть вісьмох псевдоправоохоронців Херсона

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За колабораційну діяльність судитимуть вісьмох жителів Херсонщини. Вони добровільно пішли на співпрацю з російськими окупантами та працевлаштувалися псевдоправоохоронцями.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, вісім жителів Херсонщини під час окупації добровільно пішли на співпрацю з російськими окупантами та працевлаштувалися у так званий "відділ ДАІ МВС Херсона".

Вони виконували обов’язки, покладені на них окупаційною владою. За вчинене їм загрожує позбавлення волі до 15 років, йдеться у повідомленні.

Також Служба безпеки України затримала та оголосила підозру сімом військовослужбовцям, які воювали проти Збройних сил України на лівобережжі Херсонської області.

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