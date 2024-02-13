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Стріляли по ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини. Семеро російських бойовиків отримали підозри
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Стріляли по ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини. Семеро російських бойовиків отримали підозри

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Служба безпеки України затримала та оголосила підозру сімом військовослужбовцям, які воювали проти Збройних сил України на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомляє в Telegram Служби безпеки України.

За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення РФ двоє жителів тимчасово окупованого Криму та п'ятеро чоловіків з Донецька та Горлівки добровільно вступили до різних підрозділів військ РФ.

"Серед них – командир підрозділу танкового батальйону РФ, який гарматним вогнем обстрілював передові позиції ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини. Двоє затриманих є жителями тимчасово окупованого Криму, п'ятеро — з Донецька та Горлівки", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у відомстві, військовослужбовці воювали у Херсонській, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Наприкінці 2023 року та на початку 2024 — потрапили у полон неподалік Херсона, Мар’їнки та Бахмута.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та колабораційна діяльність. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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