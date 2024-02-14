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У Тернополі з вікна багатоповерхівки випала жінка
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У Тернополі з вікна багатоповерхівки випала жінка

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Багатоповерхівка
Багатоповерхівка, з якої випала жінка. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

У Тернополі з вікна 10 поверху на вулиці Сахарова випала жінка. Про це на лінію "102" повідомили очевидці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога.

Про це повідомила пресслужба головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

У ході перевірки з'ясувалося, що загибла — тернополянка 1988 року народження. Жінка випала з вікна на припаркований автомобіль.

вікно
Вікно багатоповерхівки. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

"За словами чоловіка, вони з родиною повернулися додому. Дружина залишилася на сходовій клітці, аби покурити. Проте вона довго не поверталася і він вийшов подивитися чи все гаразд. Жінки не застав, але він побачив відчинене вікно. Коли підійшов та визирнув, то побачив внизу натовп і тіло своєї дружини. Сусіди позитивно відгукуються про родину, яка виховувала двох малолітніх дітей".

смерть жінки
Жінкавпала на припарковане авто. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

Цей факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою "нещасний випадок". Триває розслідування.

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