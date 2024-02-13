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В легковому авто у Чернігові стався вибух: двох людей госпіталізували
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В легковому авто у Чернігові стався вибух: двох людей госпіталізували

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В легковому авто у Чернігові стався вибух: двох людей госпіталізували
ФОТО: Поліція Чернігівської області

Близько 19:00 13 лютого в районі "льотного училища" у Чернігові в легковому автомобілі стався вибух.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок вибуху постраждали двоє людей в автівці: чоловік та жінка. Їх госпіталізували.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, керівництво Чернігівського райуправління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія.

Поліція встановлює всі обставини інциденту.

"У зв’язку з цим рух автобусного маршруту №37 тимчасово скорочено. Машини розвертаються на зупинці "Площа авіаторів" і не курсують до кінцевої "вул. Єськова"", – повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради в своєму Telegram-каналі.

Рух цією ділянкою також обмежений і для решти автотранспорту.

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