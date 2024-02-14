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На Тернопільщині госпіталізували жінку, яка отримала опіки під час розпалювання печі
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На Тернопільщині госпіталізували жінку, яка отримала опіки під час розпалювання печі

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На Тернопільщині госпіталізували жінку, яка отримала опіки під час розпалювання печі
Суспільне Тернопіль

На Тернопільщині госпіталізували пенсіонерку, яка отримала опіки під час розпалювання печі. Це жителька Чортківського району 1938 року народження. Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області.

Травмовану доставили у Заліщицьку міську лікарню з діагнозом "Термічний опік обличчя та кисті рук І-ІІ ступеня тяжкості, (4 % тіла)".

Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил користування печами і димоходами, щоб не травмуватися.

"Вчасно робіть профілактику та обслуговування димоходів, печей, камінів. Планові огляди треба проводити не рідше двох разів на рік. Не можна спалювати вироби із пластику або синтетики у печах. Не користуйтеся погано висушеними дровами, — йдеться у повідомленні.

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