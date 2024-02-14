На Тернопільщині госпіталізували пенсіонерку, яка отримала опіки під час розпалювання печі. Це жителька Чортківського району 1938 року народження. Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області.

Травмовану доставили у Заліщицьку міську лікарню з діагнозом "Термічний опік обличчя та кисті рук І-ІІ ступеня тяжкості, (4 % тіла)".

Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил користування печами і димоходами, щоб не травмуватися.

"Вчасно робіть профілактику та обслуговування димоходів, печей, камінів. Планові огляди треба проводити не рідше двох разів на рік. Не можна спалювати вироби із пластику або синтетики у печах. Не користуйтеся погано висушеними дровами, — йдеться у повідомленні.