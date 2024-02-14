НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У посилці з Тернополя митники виявили рештки давніх істот, яким понад 400 мільйонів років
МИТНИЦЯАрхеологіяІСТОРІЯРегіони

У посилці з Тернополя митники виявили рештки давніх істот, яким понад 400 мільйонів років

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Київські митники виявили в посилці з Тернополя рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років. Незаконне відправлення намагалися зробити до Тайваню.

Про це повідомлила в соцмережі Київська митниця.

"Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя митники виявили камені з ознаками старовини з химерними обрисами і припустили, що вони можуть мати давнє походження. Відтак, скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи", — йдеться у повідомленні.

рештки давніх істот
Стародавні скам’янілості. Фото: Київська митниця/Facebook

Як визначили експерти, виявлені митниками скам’янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами "риб" Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом "Daira speciose" та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

Фахівці музею також встановили, що це — оригінальні фосиліїВикопні рештки органічного походження, або самі залишки організмів, або їх відбитки, сліди, продукти життєдіяльності, а також біогеохімічні утворення, що виникли при їх участі., знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох з них (дністровська серія) становить близько 400 мільйонів років; а двох інших, краба та молюска — 10-20 мільйонів років.

"Це, по-перше, культурні цінності, по-друге, вони мають наукове значення і, по-третє, ці зразки можуть багато розповісти науковцям в плані геології, тобто що це було, коли це було? Це дійсно цікаві предмети", — розповіла Суспільному речниця Київської митниці Ольга Неділя.

фосилії
Рештки давніх істот, які виявили в посилці митники. Фото: Київська митниця

"Виявлені скам’янілості є ексклюзивними з точки зору палеонтолога. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Водночас, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України. Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи", — йдеться у повідомленні.

За словами Ольги Неділі, їх митникам відправник не надав.

"Ці дозвільні документи видає виключно Міністерство культури України. Вони їх видають на підставі експертиз, які можуть проводити уповноважені установи музейні й після цього вони визначають чи може взагалі цей предмет бути вивезений з України, чи може лише тимчасово бути вивезений, чи він може взагалі бути вивезений".

Стосовно громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучили до рішення суду.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
У ПП &quot;Шегині&quot; митники знайшли в мікроавтобусі 34 незадекларовані системи Starlink
У ПП "Шегині" митники знайшли в мікроавтобусі 34 незадекларовані системи Starlink
На пунктах пропуску &quot;Ужгород&quot; та &quot;Лужанка&quot; встановлять нові модульні конструкції
На пунктах пропуску "Ужгород" та "Лужанка" встановлять нові модульні конструкції
Польські фермери на місяць заблокують пункт пропуску &quot;Ягодин—Дорогуськ&quot; — Держмитслужба
Польські фермери на місяць заблокують пункт пропуску "Ягодин—Дорогуськ" — Держмитслужба
У ПП &quot;Краківець&quot; у мешканця Львівщини вилучили 158 незадекларованих iPhone 15 Pro Max
У ПП "Краківець" у мешканця Львівщини вилучили 158 незадекларованих iPhone 15 Pro Max
На початок