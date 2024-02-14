Київські митники виявили в посилці з Тернополя рештки давніх істот, яким 400 мільйонів років. Незаконне відправлення намагалися зробити до Тайваню.

Про це повідомлила в соцмережі Київська митниця.

"Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя митники виявили камені з ознаками старовини з химерними обрисами і припустили, що вони можуть мати давнє походження. Відтак, скам’янілості було скеровано до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи", — йдеться у повідомленні.

Стародавні скам’янілості. Фото: Київська митниця/Facebook

Як визначили експерти, виявлені митниками скам’янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами "риб" Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом "Daira speciose" та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

Фахівці музею також встановили, що це — оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох з них (дністровська серія) становить близько 400 мільйонів років; а двох інших, краба та молюска — 10-20 мільйонів років.

"Це, по-перше, культурні цінності, по-друге, вони мають наукове значення і, по-третє, ці зразки можуть багато розповісти науковцям в плані геології, тобто що це було, коли це було? Це дійсно цікаві предмети", — розповіла Суспільному речниця Київської митниці Ольга Неділя.

Рештки давніх істот, які виявили в посилці митники. Фото: Київська митниця

"Виявлені скам’янілості є ексклюзивними з точки зору палеонтолога. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Водночас, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України. Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи", — йдеться у повідомленні.

За словами Ольги Неділі, їх митникам відправник не надав.

"Ці дозвільні документи видає виключно Міністерство культури України. Вони їх видають на підставі експертиз, які можуть проводити уповноважені установи музейні й після цього вони визначають чи може взагалі цей предмет бути вивезений з України, чи може лише тимчасово бути вивезений, чи він може взагалі бути вивезений".

Стосовно громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучили до рішення суду.