721 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 13 лютого відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російська армія атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений медичний заклад, зупинка громадського транспорту, тролейбус та будинки. Поранені двоє жінок.
- Військові РФ скинули з безпілотника вибухівку на село Гаврилівка, поранені двоє людей. Також обстріляли село Михайлівка — двоє травмованих.
- Рідні загиблого українського захисника Максима Рослякова з Херсона просять підтримати петицію про присвоєння йому посмертно звання "Герой України".
- На підконтрольну територію України вдалось повернути подружжя з тимчасово окупованої території Херсонської області. Російські військові били жінку за українську мову.
- На лівому березі Херсонщини Сили оборони знищили три російські пункти боєпостачання, два укриття, один з яких був споряджений засобами радіоелектронної боротьби.
Боронять правобережжя та звільняють лівий берег Херсонщини. Історії бійців 124 окремої бригади територіальної оборони
До повномасштабного вторгнення Росії бійці 124 окремої бригади територіальної оборони жили у різних містах України, працювали та виховували дітей. Зараз захисники та захисниці обороняють правобережжя та звільняють лівий берег Херсонської області.
Упродовж доби армія РФ сім разів безрезультатно штурмувала позиції Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
Протягом доби, 14 лютого, російські військові сім разів безрезультатно штурмували позиції українських захисників на лівобережжі Херсонщини. Про це у марафоні "Єдині новини" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"У порівнянні з попередніми трьома добами це вдвічі більше як за одну добу. Раніше ми фіксували три чотири спроби за добу. Наразі були сім спроб, але безрезультатні. Не маючи успіху, знов зазнавши втрат, військові РФ змушені були повернутися на вихідні позиції", — говорить Гуменюк.
Крім цього, вона повідомила, що загальна ситуація у зоні відповідальності Сил оборони залишається напруженою через те, що російська армія не припиняє обстрілів попри обставини, зокрема, погодні умови.
"Погода дуже сприяє тому, щоб працювали Сили оборони, в армії РФ таких спроможностей було менше. Якщо порівнювати вчорашню бойову добу і сьогоднішню — кількість використання FPV дронів війська РФ зменшили у 10 разів через надзвичайно щільний туман на Херсонщині. Інші фігурації БпЛА вони використовують для того, щоб скидати осколкові боєприпаси — кількість теж сьогодні не дотягує десяти. Це означає, що погода суттєво вплинула. Бо за попередню добу вони використали понад 70 дронів", — розповіла начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
"Спокою немає, російські військові бʼють, куди їм заманеться". Що розповіли очевидці чергових ударів по Херсону
За минулу добу, 13 лютого, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, є поранені. Армія РФ з різного виду озброєння продовжує обстрілювати Херсон, населені пункти Бериславського та Херсонського районів. Пошкоджені житлові будинки, теплотраса, медичний і навчальний заклади, громадський транспорт.
У херсонській лікарні помер 19-річний хлопець, який був поранений внаслідок денного обстрілу Херсона
Керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 19-річний хлопець, який був поранений внаслідок денного російського обстрілу Херсона, помер у лікарні.
Станом на 21:00 у Херсоні поранені п'ятеро людей
Станом на 21:00 у Херсоні внаслідок обстрілів військових РФ поранені п'ятеро людей, серед них — 14-річна дівчина, яка перебуває в лікарні у тяжкому стані. Також постраждали 19-річний та 84-річний чоловіки.
Одна з травмованих після отримання меддопомоги відмовилась від шпиталізації, ще одну поранену жінку лікуватимуть амбулаторно, повідомив керівник МВА Мрочко.
На Херсонському напрямку армія РФ обстріляла протягом доби три населені пункти
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів атакували Кізомис, Михайлівку та Херсон.
Також вони сім разів безрезультатно штурмували позиції українських військових на лівобережжі і зазнали втрат, повідомив Генштаб ЗСУ.
У Херсоні виникла пожежа внаслідок російських обстрілів
Внаслідок влучання російського боєприпасу загорілась квартира у багатоповерхівці Херсона. Рятувальники загасили загоряння та обстежили оселю, повідомило ГУ ДСНС України у Херсонській області.
Внаслідок чергових російсьских обстрілів поранені троє херсонців
Російські військові чергове обстріляли Херсон. У вкрай тяжкому стані до лікарні доправили 14-річну дівчину. У неї діагностували вибухову травму, поранення ноги та шиї. Також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця. Поранення ноги отримав й 19-річний хлопець, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
На правобережній Херсонщині вибухотехніки розмінували двісті тисяч гектарів
На правобережній Херсонщині вибухотехніки розмінували двісті тисяч гектарів. З них 173 тис. га — землі сільськогосподарського призначення. Щодня в області працюють 1060 саперів, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові зруйнували Бериславський професійний аграрний ліцей
Російські військові зруйнували Бериславський професійний аграрний ліцей на Херсонщині. Тут готували водіїв, трактористів-машиністів, слюсарів з ремонту сільськогосподарської техніки та кухарів. Снаряди РФ вщент зруйнували кілька поверхів будівлі, навчальні аудиторії та обладнання, повідомив у Facebook заступник голови ОВА Володимир Клюцевський.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонці долають наслідки російських обстрілів
Такий вигляд має будинок в Дніпровському районі Херсона після сьогоднішніх обстрілів армії РФ — пошкоджені стіни і балкони, вибиті вікна. Херсонці прибирають уламки цегли та скло після чергової російської атаки.
Війська РФ атакували Херсон, поранена жінка
Війська РФ вранці атакували Дніпровський район Херсона. Поранена жінка, їй надали медичну допомогу, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Херсонська область — повітряна тривога!
На лівобережжі Херсонщини ЗСУ знищили три пункти боєприпасів РФ, 11 гармат та 72 військових
За добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили три російські польові пункти боєприпасів та спостережний пункт. Також ліквідували артилерійську систему, 11 гармат, чотири міномети, комплекс радіоелектронної боротьби, п'ять одиниць автомобільної техніки — Сили оборони півдня.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Внаслідок учорашніх обстрілів Херсона поранений ще один чоловік
До лікарні звернувся житель Херсона, який отримав поранення після учорашніх ранкових обстрілів РФ Корабельного району. У нього діагностували мінно-вибухову травму. Наразі він проходить дообстеження, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
На 15 лютого по Херсону та області прогнозується хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ
На 15 лютого по Херсону та області прогнозується хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Температура повітря вночі — до 8° тепла, вдень прогріється до 11° вище нуля, повідомив обласний гідрометцентр.
Херсонська область — повітряна тривога!
У Росії жителя Нової Каховки позбавили волі на 10 років і шість місяців за "шпигунство"
Ростовський суд на 10 років і шість місяців позбавив волі викраденого в Новій Каховці Херсонської області Артема Баранова. Українцю висунули звинувачення за статтею "Шпигунство".
Про це на сайті повідомив Центр прав людини ZMINA, посилаючись на цивільну дружину Артема Баранова Ілону Сливу.
За колабораціонізм судитимуть так звану "заступницю" окупаційного голови Пенсійного фонду Херсонщини
Правоохоронці завершили слідство стосовно так званої "заступниці" окупаційного голови Пенсійного фонду Херсонщини і скерували до суду обвинувальний акт. Їй інкримінують колабораційну діяльність. Підозрюваній загрожує до 10 років ув'язнення, повідомила Херсонська обласна прокуратура.
У Херсоні рух електротранспорту повністю відновлено
У Херсоні рух електротранспорту повністю відновлено. На маршрути вийшов 21 тролейбус:
- маршрут 8 — 6,
- маршрут 9 — 6,
- маршрут 11 — 1,
- маршрут 12 – 8.
Рятувальники загасили пять пожеж, які виникли після обстрілів РФ
Рятувальники показали, як гасили пожежі на Херсонщині, які виникли після російських обстрілів. Протягом минулої доби через російські атаки виникло п'ять пожеж. Горіли житлові будинки, автомобіль, газова труба, повідомило ДСНС України.
Херсонська гімнастка Аріна Ходос виборола срібну медаль на змаганнях за Кубок міста Відень в Австрії
Херсонська гімнастка Аріна Ходос виборола срібну медаль на змаганнях за Кубок міста Відень в Австрії. Вихованка Херсонської ДЮСШ №6 посіла ІІ місце у вправі з м’ячем, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Війська РФ обстріляли Херсон, поцілили в аптеку
Такий вигляд має аптека у середмісті Херсона після нічних обстрілів РФ. Потрощені вікна, вибиті двері та вітрини, поламані меблі.
У Херсоні внаслідок атаки РФ зафіксовані пошкодження у центральній частині міста
В МВА показали наслідки нічних російських обстрілів Херсона. Війська РФ били по житлових кварталах, зафіксовані пошкодження у центральній частині міста.
За колабораціонізм судитимуть вісьмох псевдоправоохоронців Херсона
За колабораційну діяльність судитимуть вісьмох жителів Херсонщини. Вони добровільно пішли на співпрацю з російськими окупантами та працевлаштувалися у так званий "відділ ДАІ МВС Херсона". Їм загрожує позбавлення волі до 15 років — Херсонська обласна прокуратура.
Херсонські зенітники знищили російський безпілотник
13 лютого воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили ударний БпЛА "Ланцет" на Миколаївщині, повідомило ПК "Південь".
У Херсоні через російські обстріли не курсують тролейбуси
У Херсоні припинений рух тролейбусів через російські обстріли. АТ "Херсонобленерго" проводить аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків. Роботу електротранспорту планують відновити до 14.00, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Тимчасово окупований Генічеськ в очікуванні деокупації - Жовта Стрічка
Учасники руху "Жовта Стрічка" поширили патріотичні плакати та повʼязали жовті стрічки в одному з парків тимчасово окупованого Генічеська на Херсонщині. Місто в очікуванні деокупації.
Кохання під час війни. Історія подружжя військового та медичної сестри
Олег Глущук та Тетяна Єфреміді познайомились під час повномасштабного вторгнення. Він – військовий, вона — медсестра. Олег служив у 124 окремій бригаді територіальної оборони, Тетяна лишалась в тимчасово окупованому Херсоні. Як зародилось їх кохання, як відбулась перша зустріч і як одружувались у рідному місті під обстрілами російських військових, подружжя розповіло Суспільному.
У Херсоні внаслідок обстрілів РФ пошкоджені теплотраси
Сьогодні вночі внаслідок російських обстрілів пошкоджені теплотраси на двох котельнях Херсонтеплоенерго. Співробітники комунального підприємства вже відновили роботу однієї з котелень. На другій — триває аварійний ремонт. Без тепла перебувають 15 багатоквартирних будинків у Корабельному та Центральному районах, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Для проведення необхідних робіт в Корабельному районі з 09:00 до 14:00 призупинять роботу двох котелень у Шуменському мікрорайоні Херсона. По закінченню робіт, теплопостачання відновлять.
На Херсонщині попрощаються з солдатом Сергієм Яковлевим
Сьогодні на Херсонщині проведуть в останню путь солдата Сергія Яковлева. 41-річний захисник помер від поранень 30 січня 2024 року.
Мужність і відвагу померлого воїна відзначив Головнокомандувач Збройних Сил України почесним нагрудним знаком “Сталевий хрест”, йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.
У Херсоні зранку туман, вдень можливий дощ
У Херсоні — туманний ранок. Також сьогодні синоптики прогнозували невеликий дощ, північний вітер та температуру повітря до 13° тепла.
Війська РФ атакували Херсонщину 37 разів. Одна людина загинула, шість — поранених
Російські війська протягом доби 37 разів обстріляли Херсонщину, випустили 164 снаряди. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи та навчальний заклад у Херсоні. Одна людина загинула, ще шість — дістали поранення, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.