Міндовкілля представило стратегію розвитку Чорнобильської зони відчуження

Чорнобильську зону на Київщині хочуть перетворити на центр розвитку інновацій та науковий хаб.
Про це йдеться в оприлюдненій Стратегії розвитку Зони відчуження до 2032 року.
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець зазначив, що раніше подібного стратегічного документа не було. Ключовими цілями для розвитку обрали наступні:
- Відновлення Зони відчуження після деокупації. Досі невідомо масштаби забруднення боєприпасами.
- Розвиток наукового потенціалу. Чорнобиль має стати новим сучасним центром дослідження мирного атому, нових практик та рішень, розвитку наукової та дослідницької інфраструктури. З іноземними колегами та партнерами вже обговорюють перспективи розміщення нового обладнання на підприємствах Чорнобиля
- Розвиток відновлюваної енергетики. Зона відчуження має потужний потенціал для того, щоб бути елементом енергетичного хабу Європи.
- Розвиток туристичної інфраструктури. Попри закритий статус Зона відчуження продовжує викликати інтерес серед українців та іноземців.
- Розвиток Чорнобильського унікального біосферного заповідника. А саме, збереження природних комплексів Полісся, унікальних тварин та рослин.
У грудні на Чорнобильській АЕС вшанували учасників ліквідації наслідків аварії.