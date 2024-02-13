Міндовкілля представило стратегію розвитку Чорнобильської зони відчуження

Чорнобильську зону на Київщині хочуть перетворити на центр розвитку інновацій та науковий хаб.

Про це йдеться в оприлюдненій Стратегії розвитку Зони відчуження до 2032 року.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець зазначив, що раніше подібного стратегічного документа не було. Ключовими цілями для розвитку обрали наступні:

Відновлення Зони відчуження після деокупації. Досі невідомо масштаби забруднення боєприпасами.

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Чорнобиль має стати новим сучасним центром дослідження мирного атому, нових практик та рішень, розвитку наукової та дослідницької інфраструктури. З іноземними колегами та партнерами вже обговорюють перспективи розміщення нового обладнання на підприємствах Чорнобиля Розвиток відновлюваної енергетики. Зона відчуження має потужний потенціал для того, щоб бути елементом енергетичного хабу Європи.

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