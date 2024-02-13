На Донеччині загинув військовий з Одещини

Під час бойового завдання 8 лютого в районі населеного пункту Курдюмівка на Донеччині загинув житель Южного Одеської області Сергій Духновський.
Про це повідомили у Южненській міській раді.
Сергій був старшим стрільцем, оператором стрілецького відділення стрілецького батальйону. Прощання з захисником відбудеться 15 лютого. Також 15 лютого в громаді оголосили Днем жалоби.
Жителів громади просять приспустити прапори та долучитись до церемонії поховання військового. О 10:00 військовослужбовця вшанують хвилиною мовчання.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області