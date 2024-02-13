Київщина перетворює гуртожитки та нежитлові приміщення під оселі для ВПО — ОВА

Київська область реконструює гуртожитки та нежитлові приміщення під оселі для переселенців.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Наразі в регіоні створили 32 місця тимчасового проживання, зокрема 17 модульних містечок. Тут мешкають понад 4,4 тисячі переселенців.

Благодійники допомогли реконструювати низку гуртожитків у Богуславі, Сквирі, Михайлівці-Рубежівці, Томашівці. Переобладнують і нежитлові приміщення. Наприклад, в Славутичі перебудовують старе приміщення поліклініки в житло.

Також за кошти обласного бюджету закупили 50 квартир на суму понад 110 млн гривень для переселенців.

Кравченко зауважує, що регіону не вистачає "фінансових можливостей", тому залучають міжнародних партнерів. Так, благодійний фонд "Місія Хансена в Україні" реалізує чотири проєкти на 487 квартир та 220 індивідуальних будинків.

Наразі в регіоні зареєстровані майже 328 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Що відомо про допомогу для ВПО та людей, які втратили житло на Київщині

У червні 2022 року в Бородянці відкрили перше на Київщині модульне містечко. Вони є також в Ірпені, Макарові та інших населених пунктах, найбільш постраждалих від російського вторгнення.

Станом на травень 2023 року, у модульних містечках регіону були вільні 3,5 тисячі місць для переселенців. Загалом там можуть мешкати 7,5 тисяч людей.

Київщина вже прийняла 334 тисячі переселенців, з яких майже 600 з особливими потребами. Станом на січень 2024 року, в області зареєстровані майже 328 тисяч переселенців.

Агентство ООН у справах біженців започаткувала спеціальну програму для вимушено переміщених осіб в Україні, яка зокрема допоможе покрити їхні основні потреби в оренді житла, їжі та предметах гігієни.

Також УВКБ ООН опікується відновленням будинків у Макарівській та Бородянській громадах Київської області, які були пошкоджені під час бойових дій.