"Містечко Хансена": майже 150 родин переселенців отримали житло на Київщині

У Тарасівці на Київщині відкрили другу чергу "Містечка Хансена". Житло отримали ще 147 родин переселенців.

Про це повідомляє КОВА.

Протягом двох днів ключі від помешкань отримали 80 родин, серед яких близько сотні дітей. Інші сім'ї заселяться до кінця грудня. Зокрема, нададуть 12 квартир для будинків сімейного типу.

"Містечка Хансена" — це житло для родин, які втратили домівку через російське вторгнення. Засновник та благодійник проєкту — американець Делл Лой Хансен.

Фото: КОВА

Фото: КОВА

Житло оснащене всім необхідним для комфортного проживання: меблями, сучасною технікою, текстилем та посудом. У планах також на території містечка побудувати школу на 600 учнів, садочок та бібліотеку. Житло надається у безоплатне користування на термін до п'яти років.

"Делл Лой Хансен вже пожертвував близько 70 млн доларів на благодійні проєкти в Україні та планує надалі інвестувати у відновлення та відбудову України", — зазначила його представниця Наталія Зубченко.

Що відомо про допомогу для ВПО та людей, які втратили житло на Київщині

У червні 2022 року в Бородянці відкрили перше на Київщині модульне містечко. Вони є також в Ірпені, Макарові та інших населених пунктах, найбільш постраждалих від російського вторгнення.

Станом на травень 2023 року, у модульних містечках регіону були вільні 3,5 тисячі місць для переселенців. Загалом там можуть мешкати 7,5 тисяч людей.

Київщина вже прийняла 334 тисячі переселенців, з яких майже 600 з особливими потребами.

Агентство ООН у справах біженців започаткувала спеціальну програму для вимушено переміщених осіб в Україні, яка зокрема допоможе покрити їхні основні потреби в оренді житла, їжі та предметах гігієни.

Також УВКБ ООН опікується відновленням будинків у Макарівській та Бородянській громадах Київської області, які були пошкоджені під час бойових дій.