Інститут фізичної оптики імені Ореста Влоха приєднають до Львівського національного університету імені Івана Франка. Відповідне розпорядження 13 лютого ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляють на сайті Урядового порталу.

"Зазначені рішення ухвалені з метою оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти, поліпшення управління, посилення кадрового потенціалу, дослідницької бази, можливостей додаткового залучення конкурсного і позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій. Водночас це дасть можливість університетам посилити дослідницьку складову в освітньому процесі", — йдеться у повідомленні.

У межах реорганізації наукових установ, підпорядкованих МОН, у січні 2024 року КМУ уже було ухвалено рішення про об'єднання Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН та НАН України (м. Одеса) та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Об’єднавчі процеси тривають і в інших регіонах країни.