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Загинув за місяць на передовій: у Хмельницькому попрощалися із Віктором Вавринчуком
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Загинув за місяць на передовій: у Хмельницькому попрощалися із Віктором Вавринчуком

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Загинув за місяць на передовій: у Хмельницькому попрощалися із Віктором Вавринчуком
Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому попрощалися із українським захисником Віктором Вавринчуком, який загинув на Донецькому напрямку. Військового прийшли провести в останню путь рідні, друзі та знайомі.

Українському захиснику Віктору Вавринчуку цьогоріч мало б виповнитися 52 роки. Десятого лютого боєць загинув, захищаючи Україну. У нього залишилися батько та брат, розповів Суспільне Хмельницький колишній однокласник Віктора Олександр Назаров.

"Ми з Віктором навчалися у школі №19, однокласники, товаришували певний час. Він був спокійним, нікому в житті нічого поганого не зробив, це однозначно. Навпаки, чим міг, тим завжди допомагав. Це була добра людина, порядна", — каже Олександр Назаров.

Народився і проживав Віктор у мікрорайоні Ружична. Був старшим із трьох синів у сім’ї Вавринчуків, розповідає виконуюча обов’язки голови комітету самоорганізації населення мікрорайону Ганна Бачинська.

Загинув за місяць на передовій: у Хмельницькому попрощалися із Віктором Вавринчуком
З Віктором Вавринчуком прощалися 13 лютого 2024 року в Хмельницькому, в Будинку ритуальних послуг. Фото: Суспільне Хмельницький

Військовий загинув від рук російських окупантів на Донецькому напрямку.

"Після нового року його забрали на фронт. Він навчався, наскільки знаю, у Львові, там проходив військову підготовку. На фронті він, кажуть, був днів двадцять, може до місяця, і оце загинув", — розповідає Ганна Бачинська.

Із Віктором Вавринчуком прийшли попрощатися рідні, друзі та знайомі. Тітка загиблого Ганна Мельник розповідає: її племінник був щирою та доброю людиною.

"Для мене людина, що віддала своє життя за нас, за українців, це — мій ангел. Розумієте, мені боляче не тільки за нього, мені за всіх українців боляче, за всіх цих дітей, які віддають свої життя. Я перед ними схиляю голову. І перед Віктором — за те, що він, знаєте, не сховався, не втік", — говорить Ганна Мельник.

Поховали Віктора Вавринчука на кладовищі, що у мікрорайоні Ружична.

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