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"Книжки в нас зберігаються вічно". У сумській бібліотеці приймають в дарунок книги
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"Книжки в нас зберігаються вічно". У сумській бібліотеці приймають в дарунок книги

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14 лютого – Міжнародний день дарування книг. У Сумській обласній науковій бібліотеці є читачі, які дарують книги протягом багатьох років, незалежно від свят, залишають книги у спадок, збирають гроші, аби оновити книжковий фонд. Хто і чому дарує книги бібліотеці – в матеріалі Суспільного.

Валерій Власенко – історик і краєзнавець. Він почав дарувати друковані видання краєзнавчому відділу обласної наукової бібліотеки близько 30 років тому. Першим подарунком був чеський журнал "Пороги" зі статтями про земляків. Потім були інші наукові видання, власні монографії, довідники. Валерій Власенко вважає, що передати книжку в бібліотеку – це гарантія того, що вона збережеться.

"Книжки в нас зберігаються вічно". У сумській бібліотеці приймають в дарунок книги
Кандидат історичних наук Валерій Власенко. Фото: Суспільне Суми

В краєзнавчому відділі вважають, що пан Валерій – особливий, адже зберігає літературу, яку неможливо знайти в Інтернеті.

"Книжки в нас зберігаються вічно". У сумській бібліотеці приймають в дарунок книги
Фото: Суспільне Суми

"Якщо всеукраїнські видання в електронному вигляді виставляються, центральні бібліотеки, національні мають можливість оцифровувати, то тут менші можливості, тим більше краєзнавча література є 60-70-х років, вона збереглася лише в друкованому вигляді – її немає в електронному вигляді, дай Боже, колись оцифрують", – розповів Валерій Власенко.

"Книжки в нас зберігаються вічно". У сумській бібліотеці приймають в дарунок книги
Фото: Суспільне Суми

Для краєзнавчого відділу обласної бібліотеки отримати літературу в дарунок – на сьогодні єдиний спосіб поповнити книжковий фонд. Передають як старовинні книги, так і нові видання, розповіла завідувачка відділу Тетяна Голуб: "Із вагомих надходжень останнього часу – минулорічних, цьогорічних можу навести, як приклад, директора Путивльського заповідника Сергія Тупика. Він нам подарував кілька вагомих, презентабельних видань-фоліантів. Буквально на минулому тижні в нас в гостях була інстаблогерка Софія Безверха. Закликала свою аудиторію в інстаграмі допомогти нам придбати цікаві, унікальні краєзнавчі книжки. І от завдяки Софії Безверхій ми отримали близько 30 книжок".

"Книжки в нас зберігаються вічно". У сумській бібліотеці приймають в дарунок книги
Фото: Суспільне Суми

5 книжкових колекцій відділ отримав по заповіту. Найбільша колекція – близько 700 примірників краєзнавчої літератури – належала журналісту і краєзнавцю Геннадію Терешковичу-Петрову. Він заповів цю частину своєї бібліотеки краєзнавчому відділу, з яким постійно співпрацював.

"Книжки в нас зберігаються вічно". У сумській бібліотеці приймають в дарунок книги
Фото: Суспільне Суми

В колекції є антикварні краєзнавчі книжки та рідкісні видання. Їх дбайливо зберігають і видають тільки в читальному залі, розповіла Тетяна Голуб: "Книжки в нашому фонді, у фонді краєзнавчого відділу, зберігаються вічно. Ми працюємо в режимі музейної бібліотеки. Все, що до нас потрапило, воно буде зберігатися завжди.Тоді як в інших книжки час від часу списуються за ветхістю чи за неактуальністю".

"Книжки в нас зберігаються вічно". У сумській бібліотеці приймають в дарунок книги
Фото: Суспільне Суми

Працівники бібліотеки сподіваються, що поповнені книжкові фонди привернуть увагу читачів і, таким чином, сприятимуть популяризації друкованого слова.

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