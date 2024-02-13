НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На війні загинули військові з Рівненщини — Ярослав Лицевич, Олександр Гершт, Олександр Шнайдер та Назар Наумчук
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУПохованняРегіони

На війні загинули військові з Рівненщини — Ярослав Лицевич, Олександр Гершт, Олександр Шнайдер та Назар Наумчук

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Загинули військові Ярослав Лицевич, Олександр Гершт та Олександр Шнайдер, Назар Наумчук
Фото: Facebook тергромад

На війні проти РФ загинули четверо військових з Рівненщини — Ярослав Лицевич із Зарічненської громади, Олександр Гершт з Володимирця, Олександр Шнайдер з Березного та Назар Наумчук з Дубна.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Ярослав Лицевич

28-річний Ярослав Лицевич проживав у селищі Зарічне, народився у селі Дідівка. З лютого 2016 по березень 2019 року чоловік проходив військову службу за контрактом. Він був учасником АТО, служив на посаді водія автомобільного відділення.

Чоловіка призвали на військову службу 21 вересня 2022 року. Солдат був водієм кулеметного відділення механізованого батальйону.

Військовий загинув 12 лютого поблизу Авдіївки на Донеччині.

Про дату зустрічі та церемонію поховання у громаді повідомлять додатково.

Олександр Гершт

Олександр Гершт — 1969 року народження, проживав у Володимирці. Чоловік служив водієм у 101-й окремій бригаді ТрО. Військовий загинув під час виконання бойового завдання.

Олександр Шнайдер

Олександр Шнайдер — 1991 року народження, проживав у Березному. Військовий помер 9 лютого внаслідок поранень, які отримав у боях на Луганщині.

Про дату та час прибуття військового кортежу, проведення поховання у громаді повідомлять додатково.

Назар Наумчук

26-річний дубенчанин Назар Наумчук загинув 10 лютого біля Авдіївки на Донеччині.

Прощання з військовим відбудеться 14 лютого о 11:00 на майдані Незалежності у Дубні.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
НАТО, військові навчання, Україна
La Pais: НАТО планує відкрити новий навчальний центр ЗСУ
Трамп, стіл переговорів
Bloomberg: Трамп буде домагатися переговорів між Україною та Росією у разі переобрання
Курська область, удар по нафтобазі
У Курській області РФ горить нафтобаза
Мобілізація, Малюська
Мін'юст хоче мобілізувати засуджених на рівні з іншими
На початок