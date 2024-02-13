На війні проти РФ загинули четверо військових з Рівненщини — Ярослав Лицевич із Зарічненської громади, Олександр Гершт з Володимирця, Олександр Шнайдер з Березного та Назар Наумчук з Дубна.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Ярослав Лицевич

28-річний Ярослав Лицевич проживав у селищі Зарічне, народився у селі Дідівка. З лютого 2016 по березень 2019 року чоловік проходив військову службу за контрактом. Він був учасником АТО, служив на посаді водія автомобільного відділення.

Чоловіка призвали на військову службу 21 вересня 2022 року. Солдат був водієм кулеметного відділення механізованого батальйону.

Військовий загинув 12 лютого поблизу Авдіївки на Донеччині.

Про дату зустрічі та церемонію поховання у громаді повідомлять додатково.

Олександр Гершт

Олександр Гершт — 1969 року народження, проживав у Володимирці. Чоловік служив водієм у 101-й окремій бригаді ТрО. Військовий загинув під час виконання бойового завдання.

Олександр Шнайдер

Олександр Шнайдер — 1991 року народження, проживав у Березному. Військовий помер 9 лютого внаслідок поранень, які отримав у боях на Луганщині.

Про дату та час прибуття військового кортежу, проведення поховання у громаді повідомлять додатково.

Назар Наумчук

26-річний дубенчанин Назар Наумчук загинув 10 лютого біля Авдіївки на Донеччині.

Прощання з військовим відбудеться 14 лютого о 11:00 на майдані Незалежності у Дубні.

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