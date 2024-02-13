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Уряд погодив призначення нового заступника голови Сумської облдержадміністрації
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Уряд погодив призначення нового заступника голови Сумської облдержадміністрації

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13 лютого уряд погодив призначення нового заступника голови Сумської ОДА — Володимира Чередніченка.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Володимира Чередніченка погодили на посаду заступника голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше цю посаду займав Олексій Дрозденко, з листопада 2023 року він очолює Сумську міську військову адміністрацію.

Що відомо про Володимира Чередніченка

  • 23 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України погодив призначення Володимира Чередніченка заступником голови Луганської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, зазначали в Міністерстві цифрової трансформації України.
  • Володимир Чередніченко родом із Донеччини. Він має досвід роботи на керівних посадах у сфері ІТ, громадському секторі та місцевому самоврядуванні, йшлося в повідомленні.
  • Працюючи у Луганській ОДА Володимир Чередніченко за 2022 рік заробив 707 тис. 608 грн.

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