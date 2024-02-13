Уряд погодив призначення нового заступника голови Сумської облдержадміністрації

13 лютого уряд погодив призначення нового заступника голови Сумської ОДА — Володимира Чередніченка.
Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
Володимира Чередніченка погодили на посаду заступника голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Раніше цю посаду займав Олексій Дрозденко, з листопада 2023 року він очолює Сумську міську військову адміністрацію.
Що відомо про Володимира Чередніченка
- 23 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України погодив призначення Володимира Чередніченка заступником голови Луганської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, зазначали в Міністерстві цифрової трансформації України.
- Володимир Чередніченко родом із Донеччини. Він має досвід роботи на керівних посадах у сфері ІТ, громадському секторі та місцевому самоврядуванні, йшлося в повідомленні.
- Працюючи у Луганській ОДА Володимир Чередніченко за 2022 рік заробив 707 тис. 608 грн.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram