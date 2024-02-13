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Зеленський відреагував на схвалення Сенатом США законопроєкту щодо допомоги Україні
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Зеленський відреагував на схвалення Сенатом США законопроєкту щодо допомоги Україні

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Зеленський відреагував на схвалення Сенатом США законопроєкту щодо допомоги Україні
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення американського Сенату 13 лютого схвалити законопроєкт, який передбачає фінансування допомоги Україні на 60 мільярдів доларів.

Глава держави зазначив, що на відповідне рішення "очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі".

"Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим та допомагатиме захищати життя і берегти свободу. Це справді додає впевненості й мотивації", — сказав Зеленський.

Президент висловив вдячність лідеру демократів Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу "за рішучість і морально сильний вибір", а також кожному із 70 сенаторів, які підтримали законопроєкт.

Глава держави підкреслив, що це був перший крок, далі — Палата представників й голосування там. Україна очікує позитивного рішення.

Водночас у соцмережі X Зеленський наголосив, що "в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору".

"Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну. Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу", — додав президент.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

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