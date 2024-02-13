14 лютого близько 13:00 армія РФ обстріляла центральну частину міста Дружба на Сумщині. Один зі снарядів влучив у приміщення супермаркету, де у цей час були люди. Суспільне бачило наслідки російської атаки.

Фото: Суспільне Суми

Ми були з дівчатами на зміні, коли пролунав перший вибух, то стіну, звичайно, трухануло. В аптеці була одна людина, нас було троє на зміні і одна людина, яку я відпускала. В маркеті теж людей було небагато, але були. Був обстріл, було гучно, у підвалі теж, потім вийшли побачили скло і такі руйнування, розповіла Олеся, жителька Дружби.

В результаті обстрілу пошкоджений автомобіль, який належить працівнику закладу Любомиру.

Фото: Суспільне Суми Побите все, візуально двигун цілий, але чи він працездатний — я не знаю. Вранці приїхав на роботу, а назад піду пішаком. Якщо перший одиночний вибух був, то вже за хвилину дві почались масові вибухи. Любомир, житель Дружби

Легке поранення отримав пенсіонер, який перебував у кіоску навпроти, - розповіла Тетяна. За словами жінки, уламок влучив йому в ногу.

Чоловік – покупець зайшов у магазин і тут розпочались вибухи. Він впав на підлогу, а я сховалась у підсобці. Йому влучило у ногу, потекла кров. Осколок потрапив у тканини, рубануло по нозі. Я йому надала першу допомогу, заклеїла все пластиром і він пішов.

Ще один снаряд впав за кілька десятків метрів від житлових будинків. Людмила розповідає, що у її оселі вилетіли вікна.

Вікна, повискакували всі вікна, шифер піднявся. Тобто щось наробилося страшне. Тільки прийшла, шок спіймала і тепер йду в міську раду за плівкою.

Обстрілом пошкоджений і будинок Віктора. Чоловік говорить, він та сусіди залишились неушкодженими, натомість загинув сусідський собака. Тепер планує відновлювати будинок.

Фото: Суспільне Суми Живі всі, одного собаку вбило у сусідки. На веранді посипались, на фронтонах, роботи вистачить. Віктор, житель Дружби

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