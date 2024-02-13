Пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею перевірили на інклюзивність

Комісія на чолі з представником Уповноваженого з прав людини запланувала перевірку на інклюзивність та безбар’єрність трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, оглянули вбиральні, заїзди та кімнату догляду за дитиною на пункті пропуску "Шегині".

Про це Суспільному розповів представник Уповноваженого з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.

Пункт пропуску "Шегині-Медика" – один із найбільш завантажених на кордоні з Польщею. Сьогодні, 13 лютого, його перевірили на інклюзію та безбар'єрність. Перше порушення знайшли при вході. За словами Тараса Подвірного, перегородка не може бути вищою ніж два сантиметри.

Перевірка на пункті пропуску "Шегині", 13 лютого 2024. Фото: Ольга Іващук / Суспільне Львів

Далі комісія оглянула вбиральню.

"Раковина умивальника закріплена так, щоб знизу був простір 70 сантиметрів і верхня її площина була 80-85 сантиметрів від підлоги – не враховано. Наявність поливального стоку – відсутній", — каже депутат Львівської облради Захар Милиняк.

Ще одна вбиральня, яку перевірили – у секторі автомобільного пропуску. Жіночий туалет зачинений, тож комісія оглянула чоловічий санвузол. Одразу при вході – сходинки, пандуса немає.

"Останній раз реконструкція найстарішого пункту пропуску "Шегині" відбувалася 12 років тому – до Євро-2012. Після цього нічого не змінилося. Ці санвузли в стані катастрофічному. Зафіксували, яка є проблематика. Тобто, це відсутність поручнів, доступу до санвузла. Це є питання сходинок немаркованих, прозорих вікон у дверях, ширина проходів. Для слабозорих, коли є повністю двері прозорі, це є проблема, бо вони можуть вдаритися", — говорить Тарас Подвірний.

Перевірка на пункті пропуску "Шегині", 13 лютого 2024. Фото: Ольга Іващук / Суспільне Львів

Перевірка на пункті пропуску "Шегині", 13 лютого 2024. Фото: Ольга Іващук / Суспільне Львів

Також комісія перевірила інфраструктуру пункту пропуску на наявність дитячих кімнат. Така кімната в приміщенні є.

"З того, що ми побачили – зачинено жіночу вбиральню. Кімната матері й дитини – питання, чи всі громадяни, які перетинають пункт пропуску, знають про кімнату матері й дитини й що нею можна скористатися, на яких умовах і так далі. Для нас це дуже важливо привести у відповідність пункти пропуску на західному кордоні, бо це обличчя нашої держави", — розповідає голова комісії Львівської обласної ради з питань євроінтеграції Наталія Галецька.

Перевірка на пункті пропуску "Шегині", 13 лютого 2024. Фото: Ольга Іващук / Суспільне Львів

Комісія запланувала перевірити три пункти пропуску на кордоні: у Шегинях, Краківці та Рава-Руській. За словами Тараса Подвірного, за інфраструктуру в пунктах перетину кордону відповідає Міністерство інфраструктури та Державна митна служба, куди скерують зауваження.