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Смерть хлопчика після лікування зубів: гендиректор тернопільської лікарні прокоментував
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Смерть хлопчика після лікування зубів: гендиректор тернопільської лікарні прокоментував

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Тернопільська обласна дитяча лікарня
Тернопільська обласна дитяча лікарня/фото ілюстративне. Фото: Суспільне Тернопіль

Генеральний директор та головний лікар Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорій Корицький прокоментував смерть хлопчика, який помер під час лікування зубів у цьому медзакладі.

Нагадаємо, інформацію про смерть дитини оприлюднило головне управління Нацполіції в області 1 листопада. Попередньо, хлопчику, якому був рік і десять місяців, стало погано під час лікування зубів і через деякий час він помер. Григорій Корицький розповів, що у справі триває слідство.

"Маємо ще трагічні випадки по всій Україні. Після смерті дитини в лікарнях вже є 5 смертей — у Львові, у Рівному жінка 50 років, у Києві, Дніпрі. Зараз проводиться слідство і вже є вилучення лікарських засобів, які вводилися всім цим хворим. Можливо цим хворим був введений препарат, який дав таку реакцію, анафілактичний шок. Слідство у цій справі триває, документація вся з лікарні вилучена, а також зразки медпрепаратів. Зараз конкретно не можу сказати тому, що слідство ще не завершене".

лікар Григорій Корицький
Генеральний директор та головний лікар Тернопільської обласної дитячої лікарні Григорій Корицький. Фото: Суспільне Тернопіль

Головний лікар обласної дитячої лікарні зазначив, що стоматолог та анестезіолог, які лікували дитину, працюють і надалі.

"В нас немає підстав приймати щодо них якісь заходи, хоча, скажу чесно, є людський фактор і лікарі дуже важко це переносять. Це трагедія для лікарів, горе для батьків. Я співчуваю батькам, родині всій. Скажу прямо, прямої вини в цій ситуації немає. Ми проводили в себе розслідування, вивчали всю документацію по журналах, по використанні цих препаратів".

Нагадаємо, 13 листопада після лікування зубів хлопчику стало погано і через деякий час він помер.

Що відомо про смерть хлопчика

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