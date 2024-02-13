У Львові немовля отруїлось чадним газом: у якому стані дитина

Вранці, 13 лютого, до Львівської лікарні святого Миколая через отруєння чадним газом госпіталізували немовля 2023 року народження. Також до лікарні доправили жінку.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та ТрО Львівської міської ради, інцидент трапився у квартирі на вулиці Єфремова у Львові.

Як повідомила Суспільному лікарка-педіатр лікарні святого Миколая Першого територіального медичного об’єднання Львова Ірина Бережна, дитина зараз перебуває у задовільному стані.

"Їй проводиться баротерапія і спостерігають за її станом", — зазначила Ірина Бережна.

Також, за даними управління з питань надзвичайних ситуацій, до обласної клінічної лікарні госпіталізували жінку 1992 року народження. Від початку року в Львівській МТГ зафіксували шість випадків отруєння чадним газом. Унаслідок цього постраждало 18 людей, з них 6 – діти.