НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Львові немовля отруїлось чадним газом: у якому стані дитина
МЕДИЦИНАДІТИРегіони

У Львові немовля отруїлось чадним газом: у якому стані дитина

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Львові немовля отруїлось чадним газом: у якому стані дитина
Світлина ілюстративна. Фото: Суспільне Львів

Вранці, 13 лютого, до Львівської лікарні святого Миколая через отруєння чадним газом госпіталізували немовля 2023 року народження. Також до лікарні доправили жінку.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та ТрО Львівської міської ради, інцидент трапився у квартирі на вулиці Єфремова у Львові.

Як повідомила Суспільному лікарка-педіатр лікарні святого Миколая Першого територіального медичного об’єднання Львова Ірина Бережна, дитина зараз перебуває у задовільному стані.

"Їй проводиться баротерапія і спостерігають за її станом", — зазначила Ірина Бережна.

Також, за даними управління з питань надзвичайних ситуацій, до обласної клінічної лікарні госпіталізували жінку 1992 року народження. Від початку року в Львівській МТГ зафіксували шість випадків отруєння чадним газом. Унаслідок цього постраждало 18 людей, з них 6 – діти.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Олена Зеленська у Центрі досконалості в Тернополі. Лютий, 2024
Перша леді України Олена Зеленська побувала в Центрі досконалості у Тернополі
насильство, жінки, медицина, допомога, проєкт, лікар, Житомирщина
Більше 100 медиків Житомирщини пройшли навчання з надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства
Медикам Коростенської міської лікарні найближчими днями мають виплатити усю заборговану зарплатню
Медикам Коростенської міської лікарні найближчими днями мають виплатити усю заборговану зарплатню
Як працює Центр мобільної паліативної допомоги при Івано-Франківській обласній лікарні
Як працює Центр мобільної паліативної допомоги при Івано-Франківській обласній лікарні
На початок