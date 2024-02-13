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Попрощалися з тернополянином, який помер на 9 день мобілізації: що кажуть рідні
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Попрощалися з тернополянином, який помер на 9 день мобілізації: що кажуть рідні

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Портрет мобілізованого Миколи Ірзайкіна
Портрет Миколи Ірзайкіна. Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі поховали 35-річного Миколу Ірзайкіна, який помер на 9 день з часу мобілізації від гострої легенево-серцевої недостатності.

Про це розповів офіцер об’єднаного міського територіального центру комплектування Віктор Білас.

Прощання з Миколою Ірзайкіним у Домі печалі в Тернополі
Прощання з Миколою Ірзайкіним у Домі печалі.

За його словами, це сталося 9 лютого в навчальному центрі в Житомирській області. Він був курсантом навчального взводу, мав звання солдата.

Труну померлого накрили жовто-блакитним прапором
Труну накрили жовто-блакитним прапором. Фото: Суспільне Тернопіль

Сестра Миколи Ірзайкіна Марина Куліковська каже, чоловіка мобілізували 1 лютого. Після того, як військовий поїхав до навчального центру, тримала з ним зв’язок.

"Хотіла його підбадьорити. Кожного дня, відколи він пішов, ми з ним переписувались на хороші теми. А вже 9 лютого зранку з ним зв’язку не було. Скаржився, що там були погані умови для проживання".

Марина Куліковська, сестра загиблого та Валентин Ірзайкін, батько загиблого
Марина Куліковська, сестра та Валентин Ірзайкін, батько Миколи Ірзайкіна. Фото: Суспільне Тернопіль

Микола Ірзайкін народився в Росії, у місті Уренгой. З сім’єю переїхав у Тернопіль. Закінчив 24 школу, потім — Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Поза роботою на підприємстві чоловік займався волонтерством, говорить сестра.

"Це була людина, яка могла завжди допомогти, прийти на допомогу. Його хоч до серця прикладай. Він був найкращим батьком і найкращим чоловіком, сином і братом".

Батько солдата Валентин Ірзайкін каже, до мобілізації проблем зі здоров’ям у Миколи не було.

Остання світлина Миколи ірзайкіна з рідними перед відправкою на службу в ЗСУ
Остання світлина Миколи ірзайкіна з рідними перед відправкою на службу. Фото: Марина Куліковська

"Перед відправкою з міського військкомату ми сфотографувалися на пам’ять. Живий-здоровий. Зовні добре виглядав. Ніколи не хворів, не скаржився. Займався спортом, моржуванням. Ось у чому парадокс. Це абсурдно. За тиждень здорової людини не стало. Я сам разом з жінкою посилав інструменти для облаштування табору. Сокиру, лопату, плоскогубці. Він писав нам, щоб ми відправили йому це терміново. Як це так? Людиною він був дуже комунікабельною. Ніколи він не вплутувався в авантюри, в бійки, у сварки. Тому в нестатутні стосунки я не вірю".

Рідним Миколи Ірзайкіна передають прапор України
Рідним Миколи Ірзайкіна передають прапор. Фото: Суспільне Тернопіль

Тетяна Татарин розповіла, Микола був однокласником її сина.

Тетяна Татарин, знайома померлого Миколи Ірзайкіна
Тетяна Татарин, знайома померлого. Фото: Суспільне Тернопіль

"Знаю його з першого класу. Гарна, розумна дитина була. Вчився на відмінно. Закінчив школу із золотою медаллю. Потім політехнічний виш. До всіх ставився з повагою. У нього залишилася дружина, двоє доньок, батьки, сестра".

Чин поховання солдата
Чин поховання. Фото: Суспільне Тернопіль

Сестра Марія Куліковська говорить, що в останньому повідомленні до своєї матері Микола Ірзайкін просив дочекатися його з війни.

"Він написав: "Привіт, Мамуля. Життя цікавіше за будь-яке кіно. Ось у мене починається нова роль військового. Значить, буду служити) Я вірю, що всім керує Бог. Він краще знає, що мені потрібно для еволюції душі. Моя задача — сумлінно виконувати свої обов'язки. Люблю Тебе, моя Мама. Хочу, щоб ти дочекалася мене. Тож живи!"

Могила померлого Миколи Ірзайкіна
Могила Миколи Ірзайкіна. Фото: Суспільне Тернопіль

Поховали Миколу Ірзайкіна на Тернопільському кладовищі біля села Довжанка.

За коментарем про смерть військового ми звернулися до Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону. Прессекретарка Дарія Колежук повідомила, що за цією справою відкрили кримінальне провадження

"Кримінальне провадження відкрили за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони за статтею 115 з відміткою "природна смерть". Слідство ведеться. Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи, причина смерті за результатами розтину – гостра легенева-серцева недостатність. Пневмонія не уточнена. Триває судово-медична експертиза, під час якої крім іншого встановлюється наявність або відсутність коронавірусної інфекції у померлого".

Нагадаємо, чоловіка призвали на службу в ЗСУ 1 лютого 2024, а помер він 9 лютого. У Тернопільському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували смерть солдата.

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