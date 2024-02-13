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Держархів Івано-Франківщини оцифровує найдавніші періодичні видання області
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Держархів Івано-Франківщини оцифровує найдавніші періодичні видання області

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Державний архів Івано-Франківської області розпочав оцифровувати найдавніші періодичні видання Прикарпаття — газети, журнали й вісники. Упродовж двох місяців працівники установи працюватимуть над сотнею видань періоду 1868-1944 років.

Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора архіву Андрій Сміжак.

Виконувач обов'язків директора архіву Івано-Франківської обалсті Андрій Сміжак
Виконувач обов'язків директора архіву Андрій Сміжак. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, оцифрувати архівну періодику потрібно, адже у час війни є ризик знищення цінних матеріалів.

"Вони вже будуть відскановані на жорстких дисках, й ми зможемо відновити їх у тій же якості", — говорить Андрій Сміжак.

Держархів Івано-Франківської області
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Документ 1933-1939 років
Архівний документ 1933-1939 років. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Виконувач обов'язків директора архіву каже: найстаріша газета, яку оцифрують, — "Слово" 1868 року. Після видань другої половини XIX — початку XX століття співробітники архіву працюватимуть над періодикою часів ЗУНР — "Републіка", "Республіканець", "Стрілець". А відтак будуть сканувати газети й журнали радянської епохи.

"Це — головна періодика, яка зберігається в архіві. Вона є унікальною та колекційною, тому що деякі вирізки з газет, які в нас є, в одному екземплярі", — розповідає Андрій Сміжак.

Завідувачка сектору реставрації документів Державного архіву Івано-Франківської області Світлана Ільчук
Завідувачка сектору реставрації документів Світлана Ільчук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Газети й журнали розшивають та прасують
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Для сканування періодики працівники архіву спершу замовляють справи та беруть їх зі сховищ, потім матеріали надходять у відділ реставрацій. Газети й журнали розшивають, прасують та здають в сховище, розповідає завідувачка сектору реставрації документів Світлана Ільчук.

"Якщо погано відкривається — ми змушені її розшити. Якщо було щось пошкоджене, ми відремонтуємо і вже назад прошиваємо у цей самий документ, якщо обкладинка відповідає якості. Якщо ні — лагодимо її", — каже Світлана Ільчук.

Головний спеціаліст у відділі формування та діловодства Державного архіву Івано-Франківської області Тарас Галян
Головний спеціаліст у відділі формування та діловодства Тарас Галян. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Після реставрації документи сканують
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Після реставрації документи сканують. Головний спеціаліст у відділі формування та діловодства Тарас Галян пояснює процес оцифрування.

"Воно відбувається за допомогою безконтактного сканера. Цей процес є більш-менш швидкий. В середньому в секунду ми робимо один скан. Після цього відбувається додаткова корекція зображення, додаткове опрацювання. І в результаті ми отримуємо готове цифрове видання", — каже Тарас Галян.

Зі слів Андрія Сміжака, оцифровані газети та журнали, видані до 1944 року, розмістять на сайті Державного архіву Івано-Франківської області. Їх можна буде переглядати безкоштовно.

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