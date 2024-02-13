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В Офісі президента обговорили з українськими послами підготовку до Глобального саміту миру
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В Офісі президента обговорили з українськими послами підготовку до Глобального саміту миру

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Офіс президента
Нарада з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України. Фото: ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України, яка була присвячена підготовці до першого саміту миру на рівні лідерів держав та урядів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема Єрмак зазначив, що наразі триває активна підготовча робота до проведення Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії, про що було домовлено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президентки Швейцарської Конфедерації Віоли Амхерд у середині січня. Керівник ОПУ розповів, що українська сторона підготувала своє бачення проєкту результатів роботи саміту.

"Безумовно, на ньому йтиметься про головні спільні принципи щодо поваги до міжнародного права, Статуту ООН, про роботу над спільним планом досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру й відновленням територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року", – сказав Єрмак.

Він додав, що після першого інавгураційного саміту миру Україна пропонує проведення низки тематичних міжнародних конференцій та зустрічей високого рівня щодо ключових пунктів "формули миру" і пояснив, що вони базуватимуться на напрацюваннях робочих груп, які були створені за кожним її пунктом.

"За кожним із пунктів є проєкти документів і проведена підготовча робота щодо рішень, які ухвалюватимуться на різних рівнях", – сказав Єрмак.

Крім того, на нараді було обговорено статус приєднання до спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої вже долучилися 32 держави.

Також під час наради обговорили роботу над імплементацією Екологічного договору для України, який 9 лютого представила міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни.

За словами керівника ОПУ, він є основою для відповідного міжнародного заходу щодо пункту восьмого української "формули миру" — "Екологічна безпека", і є основою для рішень.

У нараді з підготовки участі у Саміті миру також взяли участь: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радники керівника ОПУ Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Глобальний саміт миру на рівні лідерів держав має відбутися вже цього місяця, у лютому. Його проведуть у Швейцарії. Підготовка до саміту вже розпочалася, повідомляв 15 січня Зеленський.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

"Формула миру" включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

Наприкінці грудня 2022 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вестиме переговори на основі "формули миру" Зеленського.

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