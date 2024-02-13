В окупаційному МВС у Гагарінському районі Севастополя повідомили матері викраденого співробітниками ФСБ 3 листопада торік Фархада Солієва, що встановили місцезнаходження її сина. Але відмовилися казати, де його утримують.
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Відповідна відповідь від "начальника відділу МВС" Криму Олександра Перепелиці надійшла на ім'я Ленари Сейдалієвої, передає "Кримська солідарність".
Він зазначив, що "якихось протиправних дій щодо Фархада скоєно не було", але перевірити це без зустрічі адвоката із Солієвим неможливо. Матеріали перевірки з даними про місцезнаходження кримського татарина додали до його справи. Але інших подробиць не розголошують.
Що відомо про викрадення Фархада Солієва та Сервера Алієва
3 листопада Солієва та його колегу Алієва відвезли в невідомому напрямку на службовій машині ФСБ. "Співробітники" окупаційного МВС відмовилися порушити кримінальну справу про викрадення і повідомляти рідних про перебіг розслідування тому, що ФСБ нібито "має право утримувати їх протягом 15 діб".
Волонтери кримської пошукової служби "ЛізаАлерт" призупинили пошуки Фархада Солієва, пославшись на те, що "співробітникі МВС" знають, де перебувають викрадені двоє кримських татар.
Водночас на сайті окупаційних судів немає жодної інформації про те, що до них надійшли справи викрадених кримчан. Адвокати також не знайшли чоловіків в ІТТ і спецприймальниках. ФСБ також не запитували адвокатів за призначенням для захисту їхніх інтересів.
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