Що відомо про викрадення Фархада Солієва та Сервера Алієва

3 листопада Солієва та його колегу Алієва відвезли в невідомому напрямку на службовій машині ФСБ. "Співробітники" окупаційного МВС відмовилися порушити кримінальну справу про викрадення і повідомляти рідних про перебіг розслідування тому, що ФСБ нібито "має право утримувати їх протягом 15 діб".

Волонтери кримської пошукової служби "ЛізаАлерт" призупинили пошуки Фархада Солієва, пославшись на те, що "співробітникі МВС" знають, де перебувають викрадені двоє кримських татар.

Водночас на сайті окупаційних судів немає жодної інформації про те, що до них надійшли справи викрадених кримчан. Адвокати також не знайшли чоловіків в ІТТ і спецприймальниках. ФСБ також не запитували адвокатів за призначенням для захисту їхніх інтересів.