Farhad Soliyev ve Server Aliyevniñ tutulması aqqında ne bilemiz

Boş aynıñ 3-ünde FSB hızmet maşnasınen Soliyev ve onıñ işdeşi Aliyevni belli olmağan yerge alıp kettiler. İşğal İİNniñ işçileri, tutuv aqqında cinay dava açmağa ve aqrabalarına taqiqat ceryanı aqqında haber bermege red ettiler, çünki FSBnin "olarnı 15 kün devamında tutmaq aqqı" bar.

"LizaAlert" qırım qıdıruv hızmetiniñ göñüllileri, "FSB işçileri" eki tutulğan qırımtatarnıñ bulunğanları yerni bileler, dep Farhad Soliyevni qıdırmağa toqtadılar.

Aynı zamanda işğal makemeleriniñ saytında tutulğan qırımtatarlarnıñ davalarınıñ olarğa yollanğanı aqqında iç bir malümat yoq. Advokatlar da ITT ve mahsus müstemlekelerde adamlarnı tapamadılar. Öz menfaatını qorçalamaq içün FSB de tayin etilgen advokatlarnı soramadılar.