İşğal etilgen İİNdeki Aqyarnıñ Gagarin rayonında keçken sene boşnıñ 3-ünde FSB işçileri tarafından tutulğan Farhad Solievniñ anasına oğlunıñ bulunğanı yerni ögrengenlerini haber berdiler. Amma ne yerde tutqanlarını bildirmediler.
Lenara Seidalieva, Qırım “İİNniñ bölüginiñ reberi” Oleksandr Perepelutsâdan maqbul cevap aldı, dep “Qırım birdemligi” haber berdi.
O qayd etti ki, “Farhadqa qarşı nasıldır qanunsız areket yapılmadı”, amma Soliev advokatınen körüşmegeni sebebinden bunı isbatlamağa imkânı yoq. Qırımtatar adamınıñ bulunğanı yer aqqında bilgilernen taqiqat malümatını davasına yazıp qoydılar. Amma başqa tafsilâtlarını bildirmediler.
Farhad Soliyev ve Server Aliyevniñ tutulması aqqında ne bilemiz
Boş aynıñ 3-ünde FSB hızmet maşnasınen Soliyev ve onıñ işdeşi Aliyevni belli olmağan yerge alıp kettiler. İşğal İİNniñ işçileri, tutuv aqqında cinay dava açmağa ve aqrabalarına taqiqat ceryanı aqqında haber bermege red ettiler, çünki FSBnin "olarnı 15 kün devamında tutmaq aqqı" bar.
"LizaAlert" qırım qıdıruv hızmetiniñ göñüllileri, "FSB işçileri" eki tutulğan qırımtatarnıñ bulunğanları yerni bileler, dep Farhad Soliyevni qıdırmağa toqtadılar.
Aynı zamanda işğal makemeleriniñ saytında tutulğan qırımtatarlarnıñ davalarınıñ olarğa yollanğanı aqqında iç bir malümat yoq. Advokatlar da ITT ve mahsus müstemlekelerde adamlarnı tapamadılar. Öz menfaatını qorçalamaq içün FSB de tayin etilgen advokatlarnı soramadılar.
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