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Сумські фігуристки здобули 15 медалей на змаганнях у Кременчуку
Фігурне катанняСПОРТРегіони

Сумські фігуристки здобули 15 медалей на змаганнях у Кременчуку

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Сумські фігуристки здобули 15 медалей на змаганнях у Кременчуку
Фото: Світлана Каравай

Змагання з фігурного катання "KREMENCHUK WINTER CUP 2024" відбулися 11 лютого у місті Кременчук. Участь у них взяли 120 спортсменів. 16 фігуристок представляли місто Суми.

Про це Суспільному повідомила сумська тренерка Світлана Каравай.

Сум'янки здобули медалі кременчуцького турніру з фігурного катання
Фото: Світлана Каравай

Фігуристки везуть у Суми 15 медалей

Перше місце і "золоту" медаль вибороли Емілія Каравай, Валерія Кальченко, Марина Ничитайло, Алла Полуляшенко, Катерина Мартиненко, Мілана Кальченко, Марія Марущенко та Єва Якименко.

"Срібними" призерками стали Катерина Летуновська, Софія Кругова та Катерина Дейнека.

З "бронзою" повертаються у Суми Діана Суходуб, Вікторія Замлєла, Діана Ляшенко та Заріна Товмасян".

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