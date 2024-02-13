Сумські фігуристки здобули 15 медалей на змаганнях у Кременчуку

Змагання з фігурного катання "KREMENCHUK WINTER CUP 2024" відбулися 11 лютого у місті Кременчук. Участь у них взяли 120 спортсменів. 16 фігуристок представляли місто Суми.
Про це Суспільному повідомила сумська тренерка Світлана Каравай.
Фото: Світлана Каравай
Фігуристки везуть у Суми 15 медалей
Перше місце і "золоту" медаль вибороли Емілія Каравай, Валерія Кальченко, Марина Ничитайло, Алла Полуляшенко, Катерина Мартиненко, Мілана Кальченко, Марія Марущенко та Єва Якименко.
"Срібними" призерками стали Катерина Летуновська, Софія Кругова та Катерина Дейнека.
З "бронзою" повертаються у Суми Діана Суходуб, Вікторія Замлєла, Діана Ляшенко та Заріна Товмасян".
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