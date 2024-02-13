У Черкасах волонтери ремонтують дрони, які їм присилають на відновлення військові. За 2023 рік полагодили пів тисячі безпілотників.

Дрони, які не вдається відремонтувати, стають "донорами", розповів Суспільному волонтер Олександр Маслов.

Безпілотники потрапляють на ремонт пошкодженими — прострілені кулями, зі зламаними "крилами" та розтрощеними корпусами.

Їхня "реанімація" займає від декількох годин до декількох тижнів, зазначив Олександр Маслов. Вони працюють із серією DJI Mavic 3. Найчастіше відновлюють "крила" та камери.

"Це дві речі, які найбільше ламаються під час жорстких посадок або коли їх збивають", – пояснив волонтер.

Фото: Суспільне Черкаси

На передовій дорни не довговічні, пояснив Олександр. Ті, які не вдається відремонтувати стають "донорами":

"Якісь запчастини з них все одно «живі». Якщо це не обліковий дрон і він не стоїть на балансі, наприклад, військової частини, то хлопці можуть нам його просто залишити".

Фото: Суспільне Черкаси

Щотижня до волонтерів привозять нові підбиті безпілотники. Кожен має свою історію, розповів Олександр.

"Під час ремонту важливо розуміти куди саме був удар, бо інколи проблеми не явні і неможливо зрозуміти, де ту «голку в копиці сіна» знайти", – пояснив він.

Відновлювати дрони на десятки тисяч дешевше, ніж купувати нові, зазначив волонтер Олег Євглєвський. Гроші треба на деталі:

"Ремонт — це заощадження грошей для хлопців, які там воюють. Якщо дрон зламався, ми його ремонтуємо за 1,5 тисячі і це заощадження для них на 90-80 тисяч гривень".

Фото: Суспільне Черкаси

А ще, додав він, ремонт економить час військових:

"Ми ремонтуємо за два-три дні — і в них вже є дрони, вони вже працюють".

Фото: Суспільне Черкаси

Волонтери працюють у вільний від основної роботи час. Таким чином продовжують справу маріупольця Андрія Гежі, який нині в лавах ЗСУ. У 2022 році він організував майстерню, а тепер і сам відчув цінність розпочатої справи:

"Ця справа дуже потрібна і той обсяг дронів, який поступає на ремонт, про це свідчить. Я дуже задоволений хлопцями і дівчатами, які підхопили цю справу і дуже вправно з цим пораються та постійно навчаються".

Фото: Суспільне Черкаси

Ініціатива "живе" з донатів, розповіла співзасновниця волонтерського хабу Людмила Чичера. За її словами, збирати гроші нині складно, тож просить людей долучитися до закупки деталей та запчастин:

"Доводиться щоразу вигадувати щось цікаве, щоб привернути до себе увагу, бо зборів багато, збори надважливі і всім треба на вчора. Зупинятися ми не маємо права, бо знаємо, що комусь набагато важче, ніж нам".

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube