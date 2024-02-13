Андрій Цісак, який до 12 лютого був командиром 107 бригади ТрО Чернівецької області, переведений в інший підрозділ. Наразі Цісаку ще не озвучили, у який саме підрозділ. Також невідомо, хто буде новим командиром бригади.

Про це Андрій Цісак сказав у коментарі Суспільному.

"Замінили головнокомандувача Збройних сил, приблизно 15 генералів-командувачів родів військ і відповідно замінили багато командирів військових частин, в тому числі тероборони", — сказав Цісак.

Зокрема, за його словами, замінили командира Хмельницької бригади ТРО, Закарпатської, планується Львівської бригади, а також раніше замінили командира Івано-Франківської. Тепер — Чернівецької.

"Зараз прийнято рішення замінити тих командирів та командувачів, які на початку війни очолили військові колективи, які взяли на себе відповідальність. Чи буде це рішення правильним — час покаже", — сказав Цісак.

У 107 бригаді сил ТрО ЗСУ повідомили, що наказ про переведення Цісака отримали 12 лютого.

Що відомо про Андрія Цісака

Цісак очолював 107 бригаду ТРО з 2021 року.

У червні 2022 року тодішній начальник ОВА Осачук в інтерв'ю Суспільному казав, що полковник Цісак — бойовий офіцер, який є учасником бойових дій з 2014 року.

Коли у червні 2023 року Чернівецька районна рада звернулася до президента та Міноборони щодо командира 92 батальйону 107 бригади ТрО підполковника Олександра Марича бо, на їхню думку, командир упереджено ставиться до підлеглих, перевищує повноваження та ігнорує розгляд рапортів щодо медичних обстежень й відпусток, командир 107 бригади ТрО області Андрій Цісак казав, що військові раніше не скаржилися йому на діяльність командира Марича й вважав це "обливанням брудом".

Що відомо про 107 бригаду ТРО Чернівецької області

У 107 бригаду ТрО входять 92, 93, 94, 95 та 97 батальйон територіальної оборони. Бригада створена понад п'ять років тому. З 2018 по 2021 рік бригадою командував полковник Андрій Олійник.

У вересні 2022 року під час контрнаступу на Харківщині Вижницький 93-тій батальйон Сил територіальної оборони разом зі спецпідрозділом "Альбін" звільнив село Велика Комишуваха.

У січні 2023 року на війні загинув командир роти вогневої підтримки 93-го батальйону 107-ї бригади ТрО Петро Ковалюк з позивним "Явір". Він служив в АТО, мав бойовий досвід. З початком повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт.

У червні 2023 року буковинський режисер, сценарист та продюсер фільмів про українську ідентичність Олександр Ткачук опублікував трейлер документального фільму "Готові до спротиву" про історії бійців 107 бригади ТрО ЗСУ, які обороняють Сумську, Харківську та Донецьку області.

У січні 2024 року родичі бійців 92 батальйону 107 бригади тероборони приходили на акцію біля міської ради. Просили не переводити бійців у склад іншої бригади, а також дати їм можливість перепочити, щоб підлікуватися та доукомплектувати батальйон перед відправкою на Авдіївський напрямок. Тоді Цісак сказав, що батальйон наразі підпорядковується одному з оперативно-тактичних угруповань. Вплинути на ситуацію, що склалась, в бригаді не можуть.

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