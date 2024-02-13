Понад 67 мільйонів гривень планує виділити на освіту Чернігівщини протягом 2024-2026 років міжнародна організація UNICEF.
Про це повідомляє начальник обласного управління освіти й науки Юрій Музика на своїй Facebook-сторінці.
За його словами, співпрацювати організація планує з шістьма громадами: Чернігівською, Куликівською, Менською, Бахмацькою, Ніжинською та Бобровицькою. З цими громадами організація 12 лютого підписала меморандуми про взаєморозуміння.
"Це наша своєрідна обіцянка допомагати вам і надалі, підтвердження нашого подальшого партнерства. Ми сподіваємося, що кожна із громад матиме успішну практику втілення нашого плану. І надалі ці вдалі кейси приваблять інших міжнародних донорів приєднатися до процесу відновлення громад та будуть використані як вдалий приклад на національному рівні", – каже заступниця голови представництва Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Україні Віра Мендонка.
Юрій Музика зазначає, що UNICEF вже неодноразово допомагали освітній галузі області, зокрема передавали тисячі планшетів та облаштування укриттів.
"У межах меморандуму заплановано ще більше. Наприклад, відновлення сховищ чи класів у 20 садочках та чотирьох школах та легка реконструкція об’єктів освіти. А також близько трьох тисяч вчителів пройдуть підготовку з подолання освітніх втрат".
Окрім відновлення шкіл та садочків, планується забезпечення їх укриттями, інклюзивним оснащенням, а також вдосконалення цифрових навичок як вчителів, так і учнів.
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