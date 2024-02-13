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UNICEF планує виділити понад 67 мільйонів гривень на освіту Чернігівщини в 6 громадах: що планують зробити за ці гроші
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UNICEF планує виділити понад 67 мільйонів гривень на освіту Чернігівщини в 6 громадах: що планують зробити за ці гроші

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UNICEF планує виділити понад 67 мільйонів гривень на освіту Чернігівщини в 6 громадах: що планують зробити за ці гроші
ФОТО: Суспільне Чернігів

Понад 67 мільйонів гривень планує виділити на освіту Чернігівщини протягом 2024-2026 років міжнародна організація UNICEF.

Про це повідомляє начальник обласного управління освіти й науки Юрій Музика на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, співпрацювати організація планує з шістьма громадами: Чернігівською, Куликівською, Менською, Бахмацькою, Ніжинською та Бобровицькою. З цими громадами організація 12 лютого підписала меморандуми про взаєморозуміння.

"Це наша своєрідна обіцянка допомагати вам і надалі, підтвердження нашого подальшого партнерства. Ми сподіваємося, що кожна із громад матиме успішну практику втілення нашого плану. І надалі ці вдалі кейси приваблять інших міжнародних донорів приєднатися до процесу відновлення громад та будуть використані як вдалий приклад на національному рівні", – каже заступниця голови представництва Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Україні Віра Мендонка.

Юрій Музика зазначає, що UNICEF вже неодноразово допомагали освітній галузі області, зокрема передавали тисячі планшетів та облаштування укриттів.

Начальник обласного управління освіти й науки на Чернігівщині Юрій Музика
Юрій Музика. ФОТО: Суспільне Чернігів
"У межах меморандуму заплановано ще більше. Наприклад, відновлення сховищ чи класів у 20 садочках та чотирьох школах та легка реконструкція об’єктів освіти. А також близько трьох тисяч вчителів пройдуть підготовку з подолання освітніх втрат".

Окрім відновлення шкіл та садочків, планується забезпечення їх укриттями, інклюзивним оснащенням, а також вдосконалення цифрових навичок як вчителів, так і учнів.

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