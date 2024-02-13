За січень у Криму окупанти арештували 16 місцевих жителів — КРЦ

За січень 2024 року в окупованому Криму російські силовики здійснили 16 арештів, чотири обшуки, два затримання, а також зафіксовано випадки допитів та декілька порушень права на здоров'я і на справедливий суд.
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Про це йдеться у щомісячному звіті щодо порушень прав людини на півострові Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ).
За їхніми даними, за січень зафіксовано:
- чотири обшуки, два з них — у будинках кримських татар (Назима Меметова та Зери Бекірової);
- два затримання/утримання після обшуків щодо кримчанина, який нібито під загрозами вимагав грошей в нотаріуса на "фінансування ЗСУ" та щодо чоловіка, який буцімто знімав для ЗСУ стратегічно важливі об’єкти та зберігав вдома вибухівку;
- чотири допити, опитування і "бесіди", два з них - щодо зазначених затриманих та ще два — з кримськими татарками Зерою Бекіровою та її донькою Арзи Меметовою;
- 16 арештів: два вироки, два нових арешти, один адмінарешт, а решта — продовження терміну арешту 11 кримським татарам. Йдеться про Екрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекеряєва, Ремзі Німетулаєва, Ельдара Якубова, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова, Руслана Асанова і Сейдамета Мустафаєва;
- 14 випадків порушення права на справедливий суд, 12 з них порушено проти кримських татар. Йдеться про продовження термінів арештів, вироків та нових арештів, а також постійні відхилення апеляційних скарг адвокатів та винесення штрафів;
- три випадки порушення права на здоров'я високий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я. Всі — щодо кримських татар-політв'язнів Рустема Шейхалієва, Сервера Мустафаєва та Темура Абдулаєва;
- два етапування. Йдеться про Богдана Зізу та кримського татарина Арсена Абхаірова;
- два випадки винесення штрафів щодо жителя Севастополя за коментар у соцмережах під новиною про крейсер "Москва" та кримськотатарського імама Ісмаїла Юрдамова на 8 тисяч рублів (2 400 грн).
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