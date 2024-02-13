2024 senesi qara qış ayında işğal etilgen Qırımda rus quvetçileri, 16 insannı tevqif ettiler, dört insannıñ evini tinttiler, eki insannı tuttılar, bir qaç insannı soradılar ve bir qaç insannıñ sağlıq aqqı ve adaletli makeme aqqını bozdılar.
Qırımtatar Maaliy Merkeziniñ (QMM) yarımadadaki insan aqları bozmalarına dair aylıq esabatında bu bilgiler bildirildi.
Olarnıñ bilgilerine köre, qara qış ayında:
- dört insannıñ evini, olardan eki qırımtatarnıñ evlerini tinttiler — (Nazım Memetov ve Sera Bekirova);
- eki insannı tuttılar - "USQne para yollamaq içün" notariustan para talap etken Qırım sakininiñ evini tintken soñ ve USQ içün startegik obyektlerniñ fotoresimlerini yapqan ve evinde patlayıcı malzemeler saqlağan adam;
- dört insannı soradılar ve olarnen "subet" ettiler, olardan ekisi mezkür tutulğan adamnı ve daa eki qırımtatar olsam Zera Bekirova ve qızı Arzı Memetova;
- 16 insannı tevqif ettiler: eki yañı üküm, bir memeuriy tevqif, qalğanları ise 11 qırımtatar adamnıñ tevqif müddetini uzatılması. Ekrem Kroş, Ayder Asanov, Refat Seidametov, Osman Abdurazakov, Leman Zekeryayev, Remzi Nimetulayev, Eldar Yakubov, Abdulmecit Seitumerov, Amethan Umerov, Ruslan Asanov ve Seidamet Mustafayev aqqında laf etemiz;
- adaletli makem aqqını 14 kere bozdılar, olardan 12si qırımtatarlar edi. Tevqifler, ükümlerniñ uzatılması, yañı tefqivlerniñ müddetleri aqqında laf etemiz. Er vaqıt advokatlarnıñ apellâtsiya şikâyetleri red etilir ve para cezaları berilir;
- sağlıq aqqını üç kere bozdılar. Episileri qırımtatar siyasiy mabüslerine qarşı edi: Rustem Şeyhaliyev, Server Mustafayev ve Temur Abdulayev;
- eki insannı etap ettiler. Йдеться про Богдана Зізу Bohdan Ziza ve qırımtatar Arsen Abhayiov aqqında laf etemiz;
- eki insanğa para cezasını berdiler. İçtimaiy ağlarda "Moskva" kreyseri aqqında haberin tefsir etken adamğa ve qırımtatar imamı İsmail Yurdamovğa 8 biñ rublelik (2 400 grn) para cezasını berdiler.
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