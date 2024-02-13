13 лютого три школи на житломасиві "Придніпровський" у Дніпрі перейшли на дистанційне навчання. Ще дві працюватимуть за скороченим графіком.

Про це повідомили у Telegram-каналі Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Онлайн навчатимуться у школах № 129, 136, 98. Скорочений день з харчуванням дітей запровадили в школах № 11 та 27. Від завтра, 14 лютого, ці заклади освіти також працюватимуть дистанційно.

Інші школи міста працюють за звичайним розкладом.

Пізніше заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Світлана Клявченко зазначила, що на дистанцію форму навчання перевели учнів п'яти шкіл міста та одного садочка.

"Це близько трьох тисяч дітей зараз навчаються саме дистанційно. Освітній процес буде відновлений у змішаному режимі, коли буде відновлене теплопостачання і тоді діти зможуть прийти і сісти за парти безпосередньо закладів освіти", – повідомила вона.

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