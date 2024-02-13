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Назавжди 35: у громаді на Черкащині провели в останню путь захисника
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Назавжди 35: у громаді на Черкащині провели в останню путь захисника

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Назавжди 35: у громаді на Черкащині провели в останню путь захисника
Похорон загиблого Олександра Шумілова. Фото: фейсбук Віталія Мацюка

У Корсуні-Шевченківському на Черкащині попрощалися із загиблим захисником Олександром Шуміловим. Він загинув на Донеччині.

Жителі громади провели захисника "живим коридором", повідомив виконувач обов‘язків міського голови Корсунь-Шевченківської міської ради Віталій Мацюк.

Солдат Олександр Шумілов був стрільцем у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу. Загинув 7 лютого 2024 року на Донеччині.

Йому було 35 років.

У громаді на Черкащині провели в останню путь захисника
Загиблий Олександр Шумілов. Фото: фейсбук Віталія Мацюка

У громаді на Черкащині провели в останню путь захисника
Фото: фейсбук Віталія Мацюка

"Олександр народився та закінчив школу в Корсуні-Шевченківському. Свого часу працював у Польщі. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся додому, став студентом Миколаївського корабельно-будівничого навчального закладу, навчався у галузі комп'ютерних технологій. З перших днів повномасштабного пішов у військкомат та записався добровольцем, а згодом, у жовтні 2022 року, став на захист України у складі ЗСУ", — зазначив Віталій Мацюк.

У громаді на Черкащині провели в останню путь захисника
Фото: фейсбук Віталія Мацюка

Попрощалися з воїном у його рідній громаді 12 лютого.

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