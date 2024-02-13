У ніч на 13 лютого російські військові вдарили безпілотниками по енергетичних та інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. Через навантаження на енергосистему у місті евакуйовують одну з лікарень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами у медзакладі зіллють систему опалення та вивезуть чималу кількість паліативних хворих.

Як зазначила заступниця директора департамента охорони здоров'я населення міськради Дніпра Олександра Бодня, у лікарні на житломасиві Придніпровській перебувало 105 пацієнтів. Нині виписано на амбулаторне лікування та переведено до інших медустанов понад 70 людей.

"Наразі ми переводимо наших пацієнтів, хтось йде амбулаторно лікуватися додому, під контролем наших медиків. Хтось їде до інших лікарень. На сьогодні вже більше 70 людей ми перевели або виписали під нагляд медиків і також інші пацієнти будуть переведені до інших лікарень до кінця сьогоднішнього дня. По цифрам – 33 людини перевели до інших лікарень, 39 людей виписано амбулаторно", – каже вона.

Також у Дніпрі зачиняють школи. Адже через пошкодження, енергосистема може не витримати навантаження від опалення.

Що відомо про обстріл Дніпра у ніч на 13 лютого

У ніч на 13 лютого армія РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Сили ППО знищили 10 дронів над Дніпровським районом. Є влучання по енергетичному та інфраструктурному об'єктах у Дніпрі. Там виникли пожежі, які загасили рятувальники.

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