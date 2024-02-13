НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Через нічну атаку у Дніпрі евакуюють 105 пацієнтів лікарні: куди переведуть людей
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Через нічну атаку у Дніпрі евакуюють 105 пацієнтів лікарні: куди переведуть людей

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Через нічну атаку у Дніпрі евакуюють 105 пацієнтів лікарні: куди переведуть людей
Світлина ілюстративна. Фото: Дніпровська міська рада

У ніч на 13 лютого російські військові вдарили безпілотниками по енергетичних та інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. Через навантаження на енергосистему у місті евакуйовують одну з лікарень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами у медзакладі зіллють систему опалення та вивезуть чималу кількість паліативних хворих.

Як зазначила заступниця директора департамента охорони здоров'я населення міськради Дніпра Олександра Бодня, у лікарні на житломасиві Придніпровській перебувало 105 пацієнтів. Нині виписано на амбулаторне лікування та переведено до інших медустанов понад 70 людей.

"Наразі ми переводимо наших пацієнтів, хтось йде амбулаторно лікуватися додому, під контролем наших медиків. Хтось їде до інших лікарень. На сьогодні вже більше 70 людей ми перевели або виписали під нагляд медиків і також інші пацієнти будуть переведені до інших лікарень до кінця сьогоднішнього дня. По цифрам – 33 людини перевели до інших лікарень, 39 людей виписано амбулаторно", – каже вона.

Також у Дніпрі зачиняють школи. Адже через пошкодження, енергосистема може не витримати навантаження від опалення.

Що відомо про обстріл Дніпра у ніч на 13 лютого

У ніч на 13 лютого армія РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Сили ППО знищили 10 дронів над Дніпровським районом. Є влучання по енергетичному та інфраструктурному об'єктах у Дніпрі. Там виникли пожежі, які загасили рятувальники.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
НАТО, військові навчання, Україна
La Pais: НАТО планує відкрити новий навчальний центр ЗСУ
Трамп, стіл переговорів
Bloomberg: Трамп буде домагатися переговорів між Україною та Росією у разі переобрання
Курська область, удар по нафтобазі
У Курській області РФ горить нафтобаза
Мобілізація, Малюська
Мін'юст хоче мобілізувати засуджених на рівні з іншими
На початок