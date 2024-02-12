Увечері 12 лютого у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У низці районів міста були перебої з електро- та водопостачанням.

Про серію вибухів повідомили кореспонденти Суспільного.

Перші вибухи пролунали близько 23:08. Згодом у місті було чути повторну серію вибухів.

О 22:14 у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. О 22:16 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників у бік регіону. О 22:59 військові попередили про нову серію "шахедів" з боку Херсонської області.

Голова Дніпровської облради закликав мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

О 23:23 Повітряні сили поінформували про те, що в бік Дніпра рухається російська ракета, а о 23:24 заявили про ще одну групу "шахедів", випущених по регіону, — цього разу з боку Запорізької області.

О 23:44 Повітряні сили попередили про рух ще однієї ракети в бік Дніпра. Згодом військові додали, що "шахеди" рухаються на місто з трьох боків.

Міський голова Дніпра заявив, що російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Близько 23:58 у Дніпрі знову пролунали вибухи.

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" повідомило, що у зв’язку з атакою та перебоями в електропостачанні у низці районів міста тимчасово відсутнє водопостачання.

Голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан заявив, що також без електрики лишається котельня на вулиці Семафорній, якою керує комунальне підприємство "Коменергосервіс".

О пів на першу ночі 13 лютого пролунав відбій тривоги. Тривога тривала понад дві години.

Через нічну атаку у Дніпрі евакуйовують лікарню та зачиняють школи, повідомив Борис Філатов. За його словами пошкодження, енергосистема може не витримати навантаження від опалення.

За фактом ударів БпЛА по Дніпру обласна прокуратура розпочала досудове розслідування, сказано у пресрелізі прокуратури, який отримало Суспільне.

Коментар та компанії "ДТЕК" та Міненерго

Через нічний обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії, повідомили в компанії "ДТЕК". За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та поранених.

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання", — сказано в повідомленні.

В Міністерстві енергетики України повідомили, що через пошкодження енергооб'єкта відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів.

Наразі фахівці ліквідовують наслідки пожежі та уточнюють масштаби пошкоджень. Усі дніпряни — зі світлом.

Коментар начальника ОВА

У Дніпрі пошкоджені енергетичний та інфраструктурний об'єкти внаслідок нічної атаки дронами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Там виникли пожежі, які оперативно загасили.

У коментарі Суспільному, в пресслужбі ОВА зазначили, що руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Також сили протиповітряної оборони знищили 10 шахедів у Дніпровському районі.

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