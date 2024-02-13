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На Закарпатті захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 90%
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На Закарпатті захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 90%

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На Закарпатті захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 90%
Фото ілюстративне/Getty Images

У Закарпатській області захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 90%. Зокрема, впродовж останнього тижня захворіли 10 137 жителів регіону.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Facebook.

"Найбільше хворих на грип та ГРВІ зафіксували серед дітей — 5 749 випадків (майже 60% усіх зареєстрованих). Доволі вразливими до цих недуг залишаються люди 30–64 років. Протягом минулого тижня зареєстрували 2 673 випадки захворювань у людей цієї вікової групи (26%)", — йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, найбільшу кількість хворих зареєстрували у громадах Рахівського, Берегівського й Хустського районів. Зокрема за минулий тиждень стаціонарної медичної допомоги потребували 235 людей. Серед госпіталізованих найбільше дітей до чотирьох років.

У Закарпатській ОВА додають, що у 36 людей, які минулого тижня звернулися до медзакладів з ознаками ГРВІ, діагностували коронавірусну інфекцію. Усі випадки COVID-19 зареєстрували серед дорослих. 24 пацієнтів з цим діагнозом госпіталізували.

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