У Держдепі США прокоментували рішення Ради ЄС щодо російських активів

США вітають рішення Європейського союзу щодо дозволу використовувати заморожені активи Росії на відновлення України і Вашингтон продовжить працювати з союзниками на цьому напрямку.

Про це на брифінгу заявив представник Держдепу США Метью Міллер.

Він зазначив, що Сполучені Штати надихаються такими діями.

"Ми продовжуємо вести активні переговори з нашими союзниками і партнерами, зокрема, G7, про те, які додаткові кроки можуть бути можливі в рамках відповідних правових систем і міжнародного права, щоб змусити Росію припинити свою агресію проти України і забезпечити, щоб Росія заплатила за завдані нею збитки", — заявив Міллер.

Напередодні Рада ЄС затвердила постанову, що відкриває шлях до ухвалення рішення щодо використання прибутку від заморожених активів РФ для України.

Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на пізнішому етапі. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України, про який Рада та Європарламент досягли попередньої домовленості 6 лютого 2024 року.

Що відомо про вилучення російських активів на користь України

Наприкінці квітня 2022 року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти пропонується спрямувати для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

24 червня 2022 року Сенат Канади схвалив законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

18 листопада 2022 року Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів, згідно з внутрішнім документом Єврокомісії. Наразі Євросоюз вивчає можливість направити деякі із заморожених активів банку Росії на відновлення України. Обговорення перебуває в ранній стадії, тому що для таких кроків потрібен перегляд правової основи.

У липні 2023 року повідомлялось, що лідери Європейського союзу підтримують плани, які передбачають введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів Центробанку РФ сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України.

У жовтні 2023 року влада Естонії схвалила і направила до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка серед іншого передбачає використання російських заморожених активів для відшкодування збитків, завданих Україні через війну.

30 листопада 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що до Конгресу Сполучених Штатів внесено законопроєкт про арешт заморожених активів Росіїна користь відновлення України.

Наприкінці грудня 2023 року Сполучені Штати запропонували “Групі семи” (G7) план конфіскації російських активів на 300 млрд доларів.