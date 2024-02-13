Російські військові вдарили з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини у ніч на 13 лютого.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, влучання є у Нікополі, Марганці та Мирівській громаді.
Пошкоджені три приватні будинки та пів сотні сонячних батарей. Одна господарська споруда зруйнована й ще одна – понівечена.
Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає.
Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині у ніч на 13 лютого
У ніч на 13 лютого армія РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Сили ППО знищили 10 дронів над Дніпровським районом. Є влучання по енергетичному та інфраструктурному об'єктах у Дніпрі. Там виникли пожежі, які загасили рятувальники.
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